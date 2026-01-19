Šiuolaikinės penkiakovės projektas jaunuosius kauniečius skatina išbandyti įvairias sporto šakas

Projekte „Ugnies linija“ dalyvauja apie 20 tūkst. moksleivių bei 20 mokyklų iš visos Lietuvos, tarp jų – penkios iš Kauno: Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Kauno Vinco Kudirkos progimnazija, Kauno Žaliakalnio progimnazija, Kauno „Vyturio“ gimnazija ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazija.
Projektas mokinius ne tik supažindina su šaudymo ir bėgimo pagrindais, bet ir ugdo koncentraciją, discipliną, ištvermę bei atsakomybę.
Per pamokas vaikai mokosi saugaus elgesio su lazeriniais ginklais, derinti judėjimą su susikaupimu, o taip pat patirti džiaugsmą sportuojant.
Prie projekto Kauno mieste prisideda šiuolaikinės penkiakovės treneriai Edvinas Ancuta ir Vilma Jašinskė.
Pavasarį vaikai turės galimybę pasivaržyti tarpmokyklinėse rungtynėse pagal amžiaus grupes ir pasitikrinti, ko išmoko.
Nugalėtojams susikovus tarpusavyje, paaiškės taikliausia ir greičiausia Lietuvos mokykla.
