Skelbiama, kur ir kada bus galima atsisveikinti su Mindaugu Kieru

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis.
Mes nesakome „atsisveikinkime“.
Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje“, – feisbuke jautriai rašė J. Kierė.
Pranešama, kad atsisveikinimas vyks laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, 2 salėje, Ąžuolyno g. 10. Rugsėjo 3 d. (trečiadienį), 17–21val., o rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 10.30–13.30 val.
Po atsisveikinimo kviečiama uždegti žvakę prie M. Kiero antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios vyks rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį) 9 val. Dievo Gailestingumo šventovėje, Dominikonų g. 12, laidotuvės – 14 val.
Šeima turi vieną prašymą – vietoj gėlių atnešti po vieną žvakę.
„Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.
Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.
Ilsėkis ramybėje, Mindaugai.
Tu – visada mūsų širdyse.
Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.
Kaip jau buvo rašyta, liūdna žinia apie M. Kiero mirtį šeštadienio vakarą dalijosi asociacija „Hockey Lietuva“.
„Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – buvo rašoma pranešime.
Šiandien paaiškėjo daugiau nelaimės aplinkybių.
„Kaip man jo žmona sakė, jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas. Aš spėju, kad ten turbūt upėje buvo kažkokie kuolai ar dar kažkas [į ką jis trenkėsi]“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.
M. Kieras yra vienintelis šalies ledo ritulininkas per visą istoriją, kuris į pasaulio čempionatus vyko 20 metų iš eilės (1999–2018 m.). Gynėjas už nacionalinę komandą sužaidė net 100 rungtynių, o paskutiniame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono auksą.
