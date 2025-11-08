Tyliosios olimpiados čempionas: renkamės vienybę

Varžysis Tokijuje
Japonijos sostinėje Tokijuje vyksiančiose jubiliejinėse – 25-osiose – Kurčiųjų žaidynėse (deflimpiadoje arba tyliojoje olimpiadoje) mūsų šaliai atstovaus 44 klausos negalią turintys sportininkai.
Kartu su jais vyks treneriai, medikai, gestų kalbos vertėjai, vadovai, tad Lietuvos delegaciją sudarys iš viso 69 žmonės.
Mūsiškiai išmėgins jėgas lengvosios atletikos, krepšinio, imtynių, badmintono, orientavimosi sporto, paplūdimio tinklinio, stalo teniso varžybose.
2022 m. Brazilijoje įvykusioje deflimpiadoje Lietuvos atstovai iškovojo dešimt medalių – du aukso, penkis sidabro ir tris bronzos.
Žaidynių čempionais tapo lengvaatletis Vytenis Ivaškevičius ir imtynininkas Mantas Kazimieras Sinkevičius.
2022 m. vicečempionai – lengvaatlečiai Mindaugas Jurkša, Mažvydas Paurys, badmintonininkai Ignas Reznikas ir Kazimieras Dauskurtas, orientacininkai Adrija Atgalainė, Mantas Volungevičius, Donatas Tumaitis ir Gedvilė Diržiūtė. A. Atgalainė sidabrą iškovojo ir asmeninėse varžybose.
Bronzą pelnė orientacininkai M. Volungevičius ir Viltė Kanapinskaitė, paplūdimio tinklininkės Birutė Aleknavičiūtė ir Ingrida Milkinaitė.
Trispalvę neš kapitonas
„Kiekvienas startas, kiekvienas įveiktas iššūkis – ne tik asmeninis pasiekimas. Jį kuria visa komanda – sportininkai, treneriai, medikai, vertėjai, vadovai. Nuostabu, kad istorines žaidynes jūs pasitinkate kaip stipri ir vieninga komanda – visos Lietuvos komanda“, – sakė prezidentas G. Nausėda.
Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės teigimu, kurčiųjų sportininkų kelionė į Japoniją simbolizuoja lietuvių talentingumą, drąsą ir įtrauktį.
„Jūsų atkaklumas įkvepia visus, rodydamas, kaip kiekvienas žmogus gali siekti savo svajonių ir tikslų. Didžiuojamės jumis. Tegul Tokijo žaidynės tampa proga parodyti visam pasauliui, ką reiškia žmogaus valia, sportinis atkaklumas ir širdies jėga“, – pabrėžė D. Nausėdienė.
„Mūsų šalies kurčiųjų sporto metraštis – su gilia ir turtinga istorija, kurioje gausybė įspūdingų pergalių, šūsnys laimėtų medalių ir neperskaitomai ilgas titulų sąrašas. Kiekviena pergalė – įrodymas, kad tyla gali būti stipresnė už triukšmą. Šiandien, kai Lietuva susiduria su iššūkiais, mes, sportininkai, renkamės vienybę. Manome, kad sportas turi jungti, o ne skirti. Mes – tylūs, bet mūsų darbai skamba garsiau nei žodžiai“, – teigė Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) prezidentas Edvinas Kriūnas, 2013 m. deflimpiados čempionas ir 2009 m. vicečempionas su Lietuvos krepšinio rinktine.
Pasak LKSK vadovo, pastaraisiais metais sportininkams ir treneriams buvo sudarytos visos sąlygos kuo geriau pasiruošti žaidynėms, ir jie padirbėjo iš širdies.
Ketvirtoje deflimpiadoje dalyvausiantis V. Ivaškevičius išrinktas rinktinės kapitonu ir žaidynių atidarymo iškilmėse neš Lietuvos trispalvę.
„Visų sportininkų vardu pažadu: stengsimės kuo geriau ir garbingiau atstovauti Lietuvai, šalies kurčiųjų sportui. Sieksime, kad iš Japonijos skrietų tik geros žinios“, – kalbėjo lengvaatletis, 2022 m. pasiekęs pasaulio ir deflimpiados rutulio stūmimo rekordus.
V. Ivaškevičiui ir jo bendražygiams Mažvydui Pauriui, Mindaugui Jurkšai pasiruošti žaidynėms padėjo brolių Mykolo ir Martyno Aleknų treneris Mantas Jusis.
Debiutas buvo sidabrinis
Pirmoji deflimpiada buvo surengta 1924 m. Paryžiuje. Žaidynėse dalyvavo 148 sportininkai iš devynių šalių.
Lapkričio 15–26 d. Tokijuje varžysis 3 081 atletas (2 014 vyrų ir 1 067 moterys) iš 80-ies pasaulio valstybių.
Lietuva debiutavo 1993-iaisiais Sofijoje. Tąkart sidabrą iškovojo krepšininkių rinktinė – Lina Agintaitė, Valda Daniulevičienė, Violeta Radvilienė, Marija Remeikienė, Danutė Šerelienė, Alma Undraitienė, Gitana Valentė, Daiva Žigelytė. Lietuvės finale pralaimėjo amerikietėms.
Mes – tylūs, bet mūsų darbai skamba garsiau nei žodžiai.
Mūsiškiams vienos sėkmingiausių – 2013 m. taip pat Bulgarijos sostinėje surengtos žaidynės: keturi aukso, penki sidabro ir keturi bronzos medaliai.
Pergalę šventė vyrų krepšinio rinktinė – Gediminas Žukas, Arūnas Kubilius, Justinas Navlickas, Šarūnas Šiukščius, Lukas Pečiulis, Martynas Vainius, Robertas Puzinas, Edvinas Kriūnas, Algirdas Pazdrazdis, Janis Skakunas, Karolis Birieta ir Andrejus Zenevičius.
Auksą taip pat iškovojo lengvaatletė Larisa Voroneckaja, orientacininkas Tomas Kuzminskis ir stalo teniso dvejetų varžybas laimėję Deividas Takinas ir Gintautas Juchna.
Be to, L. Voroneckaja dar pelnė sidabrą, dukart vicečempionu tapo T. Kuzminskis.
Rinktinė
Sportininkai: Vytenis Ivaškevičius, Šarūnas Zdanavičius, Mindaugas Jurkša, Mažvydas Paurys ir Edvinas Vaičiulis (lengvoji atletika), Kazimieras Dauskurtas, Ignas Reznikas, Vaiva Žymantė, Tadas Rimkus ir Aurelija Ramaneckaitė (badmintonas), Aušra Milašauskė, Gabrielė Valaitytė, Jurgita Šegždaitė, Sonata Bareikienė, Jurgita Jankutė, Ramūnė Eskertaitė, Deimantė Navikaitė, Deimantė Naruševičiūtė, Rugilė Vosyliūtė, Kamilė Vosyliūtė, Justina Burbaitė-Mačiulienė ir Gražina Jočytė (krepšinis), Lukas Laurinaitis, Paulius Orda, Deivis Gindrūnas, Karolis Simaitis, Pijus Stonkus, Vitalijus Zapolskas, Giedrius Švedas, Gediminas Žukas, Rytis Gilys, Benas Šimanauskas, Lukas Gužauskas ir Laurynas Sankauskas (krepšinis), Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis, Gedvilė Diržiūtė, Judita Volungevičienė ir Mikalojus Makutėnas (orientavimosi sportas), Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė (paplūdimio tinklinis), Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas (stalo tenisas), Mantas Kazimieras Sinkevičius (graikų-romėnų imtynės).
Treneriai: Mantas Jusis ir Jolanta Petrilė (lengvoji atletika), Donatas Narvilas (badmintonas), Rolandas Rakutis, Andrius Vaicekauskas, Ugnius Nikitinas ir Vytautas Žvirblis (krepšinis), Ričardas Tėvelis ir Laimis Drazdauskas (orientavimosi sportas), Paulius Matulis (paplūdimio tinklinis), Viktoras Stankevičius ir Saulius Liaugminas (stalo tenisas), Aistis Liaugminas (graikų-romėnų imtynės).
Naujausi komentarai