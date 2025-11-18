Per vieną žaidynių dieną – du medaliai

Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis ir Gedvilė Diržiūtė, o bronzą – R. Koveckis ir G. Diržiūtė.
Mišrių komandų estafetinio sprinto rungtį M. Makutėnas, A. Atgailainė, R. Koveckis ir G. Diržiūtė užbaigė per 48 min. 31 sek. ir vos 9 sek. pralaimėjo čempionams ukrainiečiams.
Estafetinio supersprinto varžybas laimėjo Suomijos duetas – 25 min. 13 sek. Antrą vietą užėmė Ukrainos atstovai – 25 min. 15 sek. Treti buvo R. Koveckis ir G. Diržiūtė – 25 min. 29 sek.
Krepšininkių rinktinė, vadovaujama trenerio Andriaus Vaicekausko, po pratęsimo 64:58 (9:13, 10:8, 20:20, 16:14, 9:3) palaužė 2022 m. deflimpiados vicečempiones itales. 17 taškų pelnė Ramunė Eskertaitė, 13 – Gražina Jočytė, 12 – Justina Burbaitė-Mačiulienė.
Nesėkme žaidynes pradėjo Rolando Rakučio treniruojami Lietuvos krepšininkai – 72:81 (14:32, 19:18, 29:16, 10:15) pralaimėjo Venesuelos ekipai. Benas Šimanauskas surinko 20 taškų, Gediminas Žukas – 15, Lukas Gužauskas – 10.
