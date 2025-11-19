Vieni kovėsi, kiti atsisakė

Kėdainiuose surengtose varžybose jėgas išmėgino 47 vyrai ir 20 moterų.
Deja, dėl įvairių priežasčių (varžovai tiesiog nepasirodė ringe arba nebuvo konkurencijos) neįvyko net 15 akistatų.
Be kovos čempionėmis tapo tauragiškė Milda Altaravičiūtė (iki 51 kg), kaunietė Anželika Gumbaraitė (iki 54 kg), šilutiškė Jovita Pudžmytė (iki 65 kg), tauragiškė Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) ir šilutiškė Aistė Rimkienė (per 80 kg). Aukso medalius, atsisakius priešininkams, be mūšio gavo jonavietis Klaidas Skulčas (iki 50 kg) ir kaunietis Algirdas Baniulis (per 90 kg).
Kuriozinė situacija užfiksuota vyrų per 90 kg grupėje: kėdainietis Andrius Ivanovas į finalą pateko tiesiausiu keliu – pusfinalyje nesulaukė marijampoliečio Emilio Daunoravičiaus, tačiau finale jau A. Ivanovas nesiryžo boksuotis su A. Baniuliu.
Be to, kai kurių svorio kategorijų dalyviams išdalyti tik aukso ir sidabro trofėjai, nes bronzos medalių nebuvo kam įteikti. Tai nutiko moterų iki 57, 65 ir 80 kg bei vyrų iki 50, 55 ir 90 kg grupėse.
Pernai Kaune iškovotus čempionų titulus apgynė M. Altaravičiūtė, Ana Starovoitova (Klaipėda), I. Lešinskytė ir Edgaras Skurdelis, Aleksandras Trofimčiukas, Arvydas Dainys, Jonas Jazevičius (visi – Kaunas), Darius Voišnarovičius (Vilnius). A. Starovoitova triumfavo jau tryliktą kartą per savo karjerą.
Čempionai
Moterys. Svorio kategorija iki 48 kg – Marija Šmakotinaitė (Panevėžys), iki 51 kg – Milda Altaravičiūtė (Tauragė), iki 54 kg – Anželika Gumbaraitė (Kaunas), iki 57 kg – Ugnė Vasiliauskaitė (Kaunas), iki 60 kg – Ana Starovoitova (Klaipėda), iki 65 kg – Jovita Pudžmytė (Šilutė), iki 70 kg – Augustina Markelionytė (Vilnius), iki 80 kg – Iveta Lešinskytė (Tauragė), per 80 kg – Aistė Rimkienė (Šilutė).
Vyrai. Svorio kategorija iki 50 kg – Klaidas Skulčas (Jonava), iki 55 kg – Raimondas Trapulionis (Kaunas), iki 60 kg – Edgaras Skurdelis (Kaunas), iki 65 kg – Nojus Šmatauskas (Kėdainiai), iki 70 kg – Aleksandras Trofimčiukas (Kaunas), iki 75 kg – Davidas Ratovičius (Vilnius), iki 80 kg – Arvydas Dainys (Kaunas), iki 85 kg – Darius Voišnarovičius (Vilnius), iki 90 kg – Jonas Jazevičius (Kaunas), per 90 kg – Algirdas Baniulis (Kaunas).
Naujausi komentarai