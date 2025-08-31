Žuvo Lietuvos ledo ritulio legenda: aiškėja tragedijos aplinkybės

Kaip jau rašėme, liūdna žinia pasidalijo asociacija „Hockey Lietuva“. „Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – rašoma pranešime.
Kaip rašoma Delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ugniagesių teigimu, gautas pranešimas, kad vyras iššoko iš baidarės į vandenį ir nebeišnėrė. Jo kūnas buvo rastas maždaug už 150 metrų nuo įvykio vietos. Tikslios nelaimės aplinkybės šiuo metu aiškinamos, o policija detalių kol kas neatskleidžia, nes vyksta ikiteisminis tyrimas.
Portalas 15min. rašo, kad ledo ritulio legenda tragedijos dieną poilsiavo su žmona ir sūnumi.
M. Kieras yra vienintelis šalies ledo ritulininkas per visą istoriją, kuris į pasaulio čempionatus vyko 20 metų iš eilės (1999-2018 m.). Gynėjas už nacionalinę komandą sužaidė net 100 rungtynių, o paskutiniame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono auksą.
Prezidento užuojauta
Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko mirties. Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė prezidentas.
Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.
