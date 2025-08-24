16-metės užsitikrino vietą ketvirtfinalyje: Lietuvos merginos nepaliko vilčių Šiaurės Makedonijai

B diviziono D grupės etapą lietuvaitės užbaigs pirmadienį, kai dėl pirmosios vietos grupėje susitiks su taip pat neklumpančia Bulgarijos rinktine (3/0).
Lietuvės rungtynes su makedonėmis pradėjo užtikrintai ir po pirmojo kėlinio pirmavo 21:2. Antrajame kėlinyje lietuvės tęsė dominavimą ir įpusėjus rungtynėms buvo priekyje 52:14.
Trečiajame kėlinyje mūsiškės kiek atleido gniaužtus gynyboje, tačiau skirtumas po trijų kėlinių vis tiek išliko solidus (72:32).
Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu, o lietuvės dominavo daugumoje statistikos kategorijose.
Ant parketo pasirodė visos 12 krepšininkų, taškus pelnė 11 iš jų.
Lietuvos jaunučių rinktinė: Viltė Peleckytė 13, Gabija Galvanauskaitė 12, Aušrinė Gaubytė 10, Urtė Gurevičiūtė 9, Monika Dokšaitė 8, Karina Straksytė 8, Barbora Prišmontatė 8, Kotryna Grunkytė 6, Eva Kavaliauskaitė 6, Marija Šiškinaitė 5, Eimantė Stepanavičiūtė 4, Evelina Lygutaitė 0.
Šiaurės Makedonijos jaunučių rinktinė: Jana Pislevska 11, Tea Trajkovska 8, Vanja Milosavljevič
