Didelę vertę šalies krepšiniui kuriantis Kauno rajonas – „Lietuvos krepšinio sostinė 2026“

Rajono savivaldybė sudaro puikias sąlygas krepšinio augimui, Kauno rajone egzistuoja bene garsiausia Lietuvoje Raudondvario 3×3 programa. Kauno rajone savo veiklą sėkmingai vykdo „URBO-NKL programa „Omega-Tauras-LSU“, prie kurios labai aktyviai prisideda „Tornado“ ir kitos regione veikiančios krepšinio mokyklos.
„Tai yra nuostabi terpė krepšininkų ugdymui, trenerių rengimui ir bendram Lietuvos krepšinio klubų vystymui. Labai džiaugiamės Kauno rajono veikla, kuriant papildomą vertę visam šalies krepšiniui. Lietuvos krepšinio sostinės projektas – tai akcentuotas ir intensyvus bendradarbiavimas su viena iš savivaldybių. 2026 m. Kauno rajone planuojame organizuoti daugiau kaip 40 edukacinių, socialinių ir, žinoma, sportinių renginių, veiklų ir projektų“, – kalbėjo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Renginiai bus organizuojami kartu su bendrojo lavinimo mokyklomis, krepšinio programomis. Planuojama atnaujinti ir vieną įdomiausių socialinių projektų – senų krepšinio aikštelių Kauno rajone atnaujinimą. Pirmą kartą šis projektas buvo išbandytas dar 2012 m. ir sulaukė daug pozityvių atsiliepimų.
Ateinančiais 2026-aisiais Garliavos sporto arenoje planuojama organizuoti dar daugiau sportinių renginių, tarp kurių – Lietuvos jaunimo rinktinių ir galbūt moterų rinktinių rungtynės.
Siekiama, kad projekto „Lietuvos krepšinio sostinė“ metu į organizuojamas veiklas įsitrauktų kuo daugiau Kauno rajono jaunuolių.
Kauno rajone gimė ir augo tokie iškilūs krepšininkai kaip Tadas Klimavičus, Jonas Mačiulis, o dabar laisvu nuo sezono metu gyvena ir Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
„Paryžiaus olimpinių žaidynių 3×3 bronzos medaliai, visų pirma, buvo iškovoti tikslingų Raudondvario 3×3 programos investicijų ir kryptingo darbo dėka. Apibendrinant, Kauno rajono krepšinio infrastruktūra nuolat auga. Labai simboliška, kad pirmąja „Lietuvos krepšinio sostine“ tampa būtent Kauno rajonas, kuriame artėjančiais metais bus dar daugiau veiklų“, – užbaigė M. Balčiūnas.
„Lietuvos krepšinio sostinė 2026“ statusas Kauno rajonui oficialiai bus suteiktas jau šeštadienį „URBO-NKL“ rungtynių metu tarp Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ ir Alytaus „Alytus“ komandų.
Šventiniame renginyje dalyvaus Lietuvos rinktinės vyr. treneris R. Kurtinaitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas ir kiti krepšinio organizacijų vadovai.
