Dėl „Wolves“ avantiūros Gediminas Žiemelis teigia praradęs iki 10 mln. eurų

„Na, viską sudėjus – arenos pabrangimą, klubą ir t.t., aš asmeniškai (praradau – ELTA) iki 10 mln. eurų“, – portalui „Delfi“ atskleidė G. Žiemelis.
Anot „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininko, „Wolves“ buvo savotiškas eksperimentas, bandant išsiaiškinti, kaip veikia profesionalių sporto komandų bei arenų verslas. Kaip teigia jis pats, planas buvo plėstis toli už Lietuvos ribų, tačiau jo įgyvendinti nepavyko.
„Tai buvo bandymas ir sužinojimas, kaip viskas veikia. (...) Aš prognozavau, kad Europos krepšiniui reikia revoliucijos, o „Wolves“ galbūt buvo maža laboratorija tam, kad sužinočiau, per kiek laiko galima įkurti klubą, ko jam reikia ir kaip sąveikauti su arena. Su arena tikrai vyko maža laboratorija“, – teigė G. Žiemelis.
„Iš tikrųjų planas ten buvo gerokai didesnis. Jūs turbūt nežinote – man priklauso prekės ženklas „International Basketball League“ ir „European Basketball Association“. Nebedėstysiu, kokie planai ten buvo“, – kalbėjo verslininkas.
Dabar, kaip priminė jis, „Wolves“ klubo licencija yra užšaldyta, komanda nebežaidžia nei vietinėje Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), nei tarptautiniuose turnyruose kaip „Eurocup“. Pasak verslininko, šalies sporto rinka yra maža, o stiprų prekės ženklą susikūręs, Lietuvoje triumfuojančias krepšinio bei futbolo komandas valdantis Kauno „Žalgiris“ joje yra nenugalimas.
„Lietuvos rinka iš principo yra labai maža, o „Žalgirio“ dominavimas joje yra nenukonkuruojamas. Manau, kad niekam Lietuvoje nėra šansų nukonkuruoti „Žalgirį“ – toks, koks jis yra šiandien, su visais dariniais ir akcininkais. Todėl savo mąstymu bandžiau žiūrėti šiek tiek plačiau“, – aiškino verslininkas.
„Wolves“ klubas buvo įkurtas 2022 m. vasarą, kai bendrovė „Basketball Holding Company“ nusipirko viešąją įstaigą „Dzūkijos sportas“, kuriai priklausė Alytaus „Dzūkijos“ klubas. Jis buvo pervadintas į „Wolves“ ir debiutinį sezoną praleido Alytuje, tačiau kitąmet persikėlė į Vilnių.
Klubas kėlėsi sau aukščiausius tikslus, tačiau per trejus metus nelaimėjo jokių medalių LKL pirmenybėse, o tarptautiniuose turnyruose nė karto nepateko į atkrintamąsias varžybas. Šių metų birželio 12 d. klubo savininkas G. Žiemelis paskelbė, kad „Wolves“ stabdo veiklą.
ELTA primena, kad verslo akceleratorius „Tesonet Global“ siekia įsigyti buvusius „Wolves“ namus – „Twinsbet“ areną. Tiesa, kad susitarimas pilnai įsigaliotų, įsigijimą dar turi išnagrinėti Konkurencijos taryba. Sandoris institucijos palaiminimo kol kas dar nesulaukė.
