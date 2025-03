Efektinga pergalė – dovana „Žalgirio“ legendai

Realizavo trenerio idėją

Žalgiriečiai savo arenoje po permainingos kovos 83:81 palaužė „Paris Basketball“ ekipą, kuriai pernai Prancūzijos sostinėje buvo pralaimėję 77:83.

Antrą kėlinį paryžiečiai pirmavo 47:27, bet kauniečiai, spurtavę 19:0, priartėjo ir galiausiai išsiveržė į priekį – 62:61.

„Kai susidarė 20 taškų skirtumas, buvo du variantai. Pirmas: įeiti į drabužinę ir rėkti, bet jaučiau, kad to nereikia. Pasirinkome antrąjį: paaiškinau, ką ir kaip reikia daryti, kad varžovai negalėtų naudotis mūsų silpnybėmis, kad nebūtume pasyvūs, ir komanda viską priėmė 120 procentų“, – pokyčių priežastis įvardijo „Žalgirio“ strategas Andrea Trinchieri.

Ketvirtą kėlinį likus žaisti 9 sek. svečių įžaidėjas T. J. Shortsas baudų metimais buvo išlyginęs rezultatą – 81:81, tačiau netrukus „Žalgirio“ ataką sėkmingai užbaigė S. Francisco.

„Trenerio idėja buvo tokia: imu kamuolį, Laurynas Birutis stato užtvarą, aš veržiuosi ir metu. Man bandė sutrukdė Tysonas Wardas, tad, kai jis šiek tiek atsitraukė, stabtelėjau ir paleidau kamuolį į krepšį“, – papasakojo S. Francisco.

Pagerbė M. Paulauską

„Žalgirio“ pergalė – dovana Lietuvos krepšinio legendai Modestui Paulauskui.

Kovo 19-ąją švęsiantis 80-metį buvęs žalgirietis pagerbtas per rungtynių pertrauką. Simboliška, kad būtent tiek metų gyvuoja ir „Žalgirio“ klubas.

„Aš titulų nesureikšminu. Žinau, ką esu iškovojęs, tačiau neskaičiuoju ir su kitais nesilyginu. Man svarbus tiek pradinių klasių varžybų diplomėlis, tiek olimpinis aukso medalis. Kiekviena pergalė savo laiku buvo džiugi, dėl jos buvo išlieta daug prakaito, energijos, įdėta dalelė širdies. Iškopti į krepšinio aukštumas padėjo ne tik juodas darbas, talentas, bet ir pats likimas. Mano žodyne žodžio žvaigždė net nėra“, – viename interviu yra sakęs olimpinis, dukart pasaulio, keturiskart Europos čempionas, „Žalgirio“ komandos marškinėlius vilkėjęs 1962-1976 m., o 1991-1992 m. ją treniravęs.

Kitoks komandos veidas

„Galiu patikinti, kad triukšmas mūsų arenoje buvo didžiausias šį sezoną, ypač kai T. J. Shortsas paskutinę minutę metė svarbius baudos metimus“, – šypsojosi Vitoldas Masalskis.

Buvęs žalgirietis su savo anūku buvo 15 tūkstančių sirgalių, kilnojusių „Žalgirio“ arenos stogą, minioje. Galbūt būtent jie privertė sudrebėti „Paris Basketball“ lyderio ranką, kai šis stojo prie baudų metimo linijos po Lauryno Biručio nesportinės pražangos.

– Ar tinkamą dovaną žalgiriečiai įteikė jūsų buvusiam bendražygiui M. Paulauskui artėjančio 80-mečio proga?

– Pačią geriausią! Neslėpsiu, man tai buvo šokas. Tikrai netikėjau, kad po tokios tragiškos pradžios galima šitaip sugrįžti į kovą. Šios rungtynės priminė fantastišką vagystę Milane, kai išvykoje kauniečiai nukovė „Emporio Armani“, nors atsilikinėjo net 27 taškais. Ši pergalė net saldesnė, nes pasiekta savo sirgalių apsuptyje.

– Kodėl pirmą rungtynių dalį žalgiriečiai buvo nugarmėję į 20-ies taškų duobę?

– Mūsiškiams iki pertraukos labai prastai krito metimai, vis dėlto didžiausią dėmesį atkreipčiau į gynybą. Jie prastai gynėsi, vangiai lindo iš užtvarų, prastai prižiūrėdavo žaidėjus be kamuolio, nueidavo per toli į pagalbą komandos draugui, kai to daryti nebuvo būtina. Paryžiaus ekipa savo žaidimą grindžia gynėjų veiksmais. Kartais tuo netgi piknaudžiauja, ypač kai jų aukštaūgiai atsidengia po krepšiu, bet nesulaukia savalaikio perdavimo. Tačiau per pirmus du kėlinius svečiai naudojosi mūsų gynybos skylėmis ir smaigstė tritaškius bei vidutinio nuotolio metimus. Jie yra metanti komanda ir tokiu žaidimu mėgavosi. Gynyboje patys prancūzai labai negudravo, nuolat keitėsi dengiamaisiais ir gerai tvarkėsi su mūsų lyderiais.

– Kas pasikeitė po ilgosios pertraukos?

– „Žalgiris“ pradėjo žaisti fiziškiau. Agresyvumas ir atletiškumas visiškai pakeitė vaizdą gynyboje. Tada ir puolimas suspindo visai kitokiomis spalvomis.

– Mačo likimas sprendėsi paskutinėje atakoje. Kodėl ji susiklostė pergalingai?

– Man pasirodė įdomus A. Trinchieri sprendimas po minutės pertraukėlės neperkelti kamuolio išmetimo iš užribio varžovų aikštės pusėje, o tai daryti savoje. Galbūt jis norėjo iš toliau atverti erdves S. Francisco prasiveržimui. „Žalgirio“ lyderis savo staigiais judesiais bei driblingu puikiai suklaidino savo oponentą, patikėjusį, kad jis veršis į kairę. Truktelėjęs į dešinę, S. Francisco idealiai atliko savo firminį metimą iš vidutinio nuotolio.

– Kokios išvados peršasi po tokių rungtynių?

– Eurolygoje nebėra garantuotų pergalių. Akivaizdžiai sustiprėjo psichologinė, emocinė įtaka, lemianti žaidėjų pasirodymą tam tikrose atkarpose. Net jei prieš ilgąją pertrauką pirmauji 20 taškų, šiuolaikinis krepšinis yra toks intensyvus, kad toks skirtumas nebeužtikrina ramaus gyvenimo. Dėl to mums, sirgaliams ir specialistams, dar įdomiau stebėti šį turnyrą.

– Kokia jūsų nuomonė apie „Žalgirio“ žaidimo tendencijas?

– Išvykus Lonnie Walkeriui, pasikeitė komandos veidas. Vėl tapo matomi kiti žaidėjai. Lonnie buvo apdovanotas fiziškai ir dėka to galėdavo atakoje susikurti metimą. Jam atėjus į „Žalgirį“ visi ėmė galvoti, kad šitas NBA gana pastebimas žaidėjas vienas pats nulems rungtynių baigtį. Kitų žalgiriečių veiksmuose buvo susikaustymo, jie žvalgėsi į L. Walkerį. Tačiau greitai pamatėme, kad komandinės pastangos yra stipresnis ginklas. Vėl išvydome tikrąjį Igno Brazdeikio, Edgaro Ulanovo bei kitų žalgiriečių potencialą. Norėtųsi stabilesnio jų žaidimo, didesnio Luko Lekavičiaus įtraukimo. Pridurčiau ir naujoką Isaiah Wongą, kuris iškart įrodinėja, kad sezono finišo tiesiojoje jis turėtų būti tikrai naudingas.

Skaudūs nuostoliai

Kitas Eurolygos rungtynes „Žalgiris“ (14 pergalių, 15 pralaimėjimų, 13-a vieta) žais kovo 21-ąją svečiuose su „Barcelona“.

Vėliau kauniečiai dar susitiks su „Monaco“ (25 d. svečiuose), Vilerbano ASVEL (27 d. Prancūzijoje), Belgrado „Partizan“ (balandžio 3-iąją namuose) ir reguliarųjį sezoną užbaigs su Stambulo „Anadolu Efes“ (11 d. Turkijoje).

1-6 vietas užėmusios komandos iškart pateks į ketvirtfinalį, dėl kitų dviejų kelialapių varžysis 7-10 pozicijose likusios ekipos.

– Kaip vertinate žalgiriečių tolesnius šansus? – paklausėme V. Masalskio.

– Kukliai. Turėjome iškovoti vieną kitą pergalę anksčiau, tuomet tokių skaičiavimų išvis nereikėtų. Labai skaudžiai buvo prarastas taškas praeitą savaitę Vitorijoje. Tokių iššvaistytų aukso vertės taškų buvo ir daugiau. Gaila, kad namuose „Žalgiriui“ lieka tik vienas mačas su Belgrado „Partizan“. Jei artimiausios mūsiškių rungtynės su „Barcelona“ ir „Monaco“ būtų namuose, sakyčiau, kad kauniečiai nugalės. Mūsų arenos palaikymas yra labai galingas, prilygstantis pragarui, tvyrančiam Belgrado ir Atėnų arenose. Išvykoje šito kozirio neturime, tad šansai laimėti – 50 prieš 50. Jei „Žalgiris“ parsivežtų pergales iš Barselonos ir Monako, tada ir mano kuklumas išgaruotų (šypsosi).

„Žalgiris“–„Paris Basketball“ 83:81 (14:22, 17:25, 29:14, 23:20).

Kaunas, „Žalgirio“ arena, 15 056 žiūrovai.

„Žalgiris“: I. Brazdeikis 16 taškų, S. Francisco 15 (2/8 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai), E. Ulanovas 12, L. Birutis (8 atkovoti kamuoliai) ir I. Wongas (3/7 dvitaškių) po 8, D. Giedraitis 7 (3 klaidos), D. Sirvydis 6 (1/4 tritaškių), A. Butkevičius (3 perimti kamuoliai, 3 blokai) ir B. Dunstonas (5 rezultatyvūs perdavimai) po 4, A. Smailagičius 3, M. Mitchellas 0.

„Paris Basketball“: T. J. Shortsas 21 taškas (6/17 dvitaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), N. Hifis (5/7 tritaškių) ir M. Jantunenas (5 atkovoti kamuoliai) po 17, T. Wardas ir M. Lo po 7, D. Hommesas 5, B. Sy 3, L. Cavaliere ir K. Hayesas (1/5 dvitaškių) po 2, C. Malcolmas 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 23/37 (62 proc.) ir 18/41 (44 proc.), tritaškių – 7/25 (28) ir 12/20 (60), baudų metimų – 16/18 (89) ir 9/12 (75). Atkovota kamuolių – 36 ir 25, perimta – 7 ir 6. Rezultatyvūs perdavimai – 19 ir 16. Klaidos – po 12.

Stambulo „Fenerbahce“–Vilerbano ASVEL 92:82 (30:23, 19:21, 21:16, 22:22). 8 315 žiūrovų. W. Baldwinas 15 taškų (6 rezultatyvūs perdavimai) / J. Lauvergne'as 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai).