Žalgiriečiai išlipo iš 20 taškų duobės ir šventė įspūdingą pergalę

Arnas Butkevičius ir Laurynas Birutis pelnė pirmuosius taškus – 4:0. Varžovai atsakė savo atkarpa (4:7), bet 5 taškus rinkęs Ignas Brazdeikis lygino rezultatą – 9:9. Per likusį pirmojo kėlinio laiką iš po krepšio pasižymėjo Edgaras Ulanovas, 3 baudos metimus realizavo Deividas Sirvydis, o „Paris Basketball“ atsiplėšė 14:22.

Svečiai pratęsė savo spurtą iki 14:31, kol galiausiai Alenas Smailagičius taikliai atakavo iš toli – 17:31. Dovydas Giedraitis ir E.Ulanovas sumetė baudas, I.Brazdeikis pridėjo 4 taškus, tačiau Paryžiaus ekipa dar labiau atitolo – 25:45. D.Giedraitis pataikė iš vidutinio nuotolio, Bryantas Dunstonas ir Isaiah Wongas baudų metimais šiek tiek mažino skirtumą – 31:47.

Trečiąjį kėlinį 5 taškais pradėjo Sylvainas Francisco, krepšio link prasiveržė I.Brazdeikis, S.Francisco smeigė dar vieną tritaškį bei atliko perdavimą tokios pat vertės D.Giedraičio metimui, o L.Birutis dėjimu vainikavo „Žalgirio“ be atsako pelnytų 19 taškų kraitį – 46:47. S.Francisco du kartus iš eilės kamuoliais maitino L.Birutį – 50:52. I.Brazdeikis pelnė dvitaškį su pražanga, po krepšiu prasibrovė I.Wongas, kamuolį puolime atkovojęs E.Ulanovas užbaigė ataką „2+1“, paskutinius trečiojo kėlinio taškus pelnė I.Brazdeikis – 60:61.

B.Dunstonas ir E.Ulanovas po ilgos pertraukos išvedė „Žalgirį“ į priekį – 64:63. I.Wongas pridėjo dvitaškį, D.Sirvydis ir E.Ulanovas smeigė po tritaškį (72:63), o S.Francisco augino pranašumą iki 10 taškų – 75:65. Varžovams vėl atkutus, S.Francisco ir I.Wongo taškai išlaikė didesnę persvarą – 79:72. Visgi svečiai lygino rezultatą (79:79), bet A.Butkevičius sėkmingai prasiveržė po krepšiu. Po T.J.Shortso baudų metimų „Žalgiris“ turėjo 9 sekundes atakai ir ją metimu iš vidutinio nuotolio rezultatyviai užbaigė S.Francisco – 83:81.

„Žalgiris“: I.Brazdeikis 16, S.Francisco 15 (6 atk. kam., 8 rez. perd.), E.Ulanovas 12, L.Birutis 8 (8 atk. kam.), I.Wongas 8, D.Giedraitis 7, D.Sirvydis 6, A.Butkevičius 4 (3 per. kam., 3 blk.), B.Dunstonas 4 (5 rez. perd.), A.Smailagičius 3, M.Mitchellas 0.

„Paris Basketball“: T.J.Shortsas 21 (4 rez. perd., 2 per. kam.), N.Hifi 17 (2 per. kam.), M.Jantunenas 17 (5 atk. kam., 2 per. kam.).