Ekspertas apie Jokubaičio traumą: sportininkus reikia stabdyti

LNK žurnalistas Nerijus Bliujus apie tokio tipo traumas pasikalbėjo su Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidentu Pauliumi Petraučiu, kuris patikino, jog kryžminių kelio raiščių traumos yra blogiausia, kas nutinka sportininkams, o sugrįžimas užtrunka nemažą laiko tarpą.
„Sporte labiausiai bijoma kryžminių kelio raiščių plyšimų, – sakė ekspertas. – Po tokios traumos vienas ilgiausių gydymo procesų. Vadovėliniu atveju – 9 mėnesiai, geros reabilitacijos komandos dėka gali mėnesį ar pusantro sutaupyti.“
Dėl R. Jokubaičio gera žinia ta, pasak federacijos prezidento, kad šiais laikais sportininkai po tokių traumų sugrįžta pilnai atsistatę – raiščiai išgyja visu 100 proc.: „Šiais laikais operacinės technikos patobulėjo ir po tokios traumos yra pilnai atsistatoma.“
Visgi P. Petraitis pastebi, jog čia svarbiausia neperskubėti ir neforsuoti sugrįžimo į aikštę.
„Su sportininkais didžiausia bėda yra ta, kad jie yra motyvuoti kuo greičiau grįžti, – LNK žinioms sakė sporto medicinos federacijos prezidentas. – Čia reikia neperskubėti. Eilinius žmones reikia motyvuoti, kad jie darytų pratimus, dirbtų, o sportininkus – atvirkščiai – reikia stabdyti, kad neatsirastų naujų pažeidimų.“
Ekspertas papasakojo, kad tokios traumos yra patiriamos ne nuo smūgio ar kontakto.
„Kryžminiai raiščiai dažniausiai plyšta be kontakto, – dėstė P. Petraitis. – Kai sportininkas paskambina ir pasako „patyriau traumą, bet nebuvo kontakto“, tai daktarui pirma mintis – kryžminiai raiščiai. Jeigu buvo kontaktas, tuomet galima ieškoti kitų dalykų.“
Iki traumos R. Jokubaitis buvo neginčijamas Lietuvos rinktinės lyderis – 24-erių krepšininkas komandoje pirmavo keturiose statistikos grafose – pelnomų taškų, atliktų rezultatyvių perdavimų, naudingumo bei perimtų kamuolių.
