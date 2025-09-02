Oficialu: Jokubaitis krepšinio nežais ilgą laiką

Artimiausiu metu R. Jokubaitis vyks į Miuncheną, kur ir bus tęsiamas tolimesnis gydymas, kuris vyks koordinuotai, drauge su „Bayern“ organizacija ir asociacija „Lietuvos krepšinis“.
„Lietuvos krepšinis“ linkėjo Rokui stiprybės ir dėkojo už atiduotą visą širdį šios vasaros bei Europos čempionato metu.
R. Jokubaitis susižeidė kelį rungtynių su Suomija ketvirtojo kėlinio pradžioje. Stabdydamas prasiveržimą lietuvis kryptelėjo kelį, parkrito ant parketo ir tuojau pat paprašė keitimo. R. Jokubaitis, pasiekęs suolelį, krito ant grindų. Krepšininko kelis buvo šaldomas.
Tamperėje Lietuvos rinktinė 81:78 įveikė Suomijos krepšininkus. Ši pergalė taip pat užtikrino Lietuvai kelialapį į atkrintamąsias varžybas, kurios vyks Rygoje (Latvija).
Paskutiniame grupės ture lietuviai trečiadienį susitiks su Švedijos (1/3) krepšininkais.
