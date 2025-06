Elito pamoka: kozirių arsenale – jėga ir agresija

Pražudė klaidos

Lietuvos rinktinė pralaimėjo olimpinėms vicečempionėms prancūzėms Europos čempionato ketvirtfinalio dvikovą 61:83.

Mūsiškės padarė 25 klaidas, varžovės – dvylika. Laura Juškaitė suklydo šešis kartus, Justė Jocytė ir Giedrė Labuckienė – po keturis, Brigita Sinickaitė – tris.

Lietuvės sėkmingiau kovojo dėl kamuolio (36:23), bet efektyviau juo dalijosi prancūzės (rezultatyvūs perdavimai – 24:11).

„Susidūrėme su labai agresyvia gynyba, tai lėmė mūsų klaidas. Be to, teisėjai toleravo kietą žaidimą, o mūsų atsakymas varžovėms buvo per minkštas, tad jos jautėsi savo stichijoje“, – svarstė vyriausiasis treneris Vilius Stanišauskas, trečią kėlinį gavęs dvi technines pražangas ir pasitraukęs iš arenos.

„Nesupratau, kodėl mane išvarė. Nė vieno pikto žodžio nepasakiau“, – stebėjosi strategas.

Laukia nauji iššūkiai

Mūsų šalies krepšininkės toliau varžysis dėl 5–8 vietų ir kelialapio į pasaulio čempionato atrankos turnyrą.

Rytoj lietuvių lauks mačas su Ispanijos arba Čekijos komanda (ketvirtfinalio rungtynes žaidė vakar).

Į pusfinalį įžengė italės, po permainingos kovos per pratęsimą 76:74 palaužusios turkes. Likus žaisti 16 sek., pergalingą dvitaškį pataikė Cecilia Zandalasini.

Turkijos ekipa varžybose dėl 5–8 vietų susitiks su Europos čempionių titulą ginančiomis belgėmis arba vokietėmis.

Paaiškėjo į aštuonetą nepatekusių komandų rikiuotė: 9-oje vietoje – Slovėnijos atstovės, 10-oje – Švedijos, 11-oje – Graikijos, 12-oje – Portugalijos, 13-oje – Serbijos, 14-oje – Didžiosios Britanijos, 15-oje – Juodkalnijos, 16-oje – Šveicarijos.

2023-iaisiais Europos čempionate serbės buvo penktos, juodkalnietės – aštuntos, britės – dešimtos, graikės – vienuoliktos, slovėnės – penkioliktos, o švedės, portugalės ir šveicarės finalo turnyre nedalyvavo.

Vilniečių užmojai

„EuroBasket“ dalyvaujančios žaidėjos, specialistai renkasi ir savo tolesnės karjeros stoteles.

V. Stanišauskas, praeitą sezoną dirbęs su Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto krepšininkėmis, persikels į Vilnių – vadovaus šalies čempionei „Kibirkšties“ ekipai: 37-erių strategas su sostinės klubu sudarė dvejų metų sutartį.

„Kvietimas prisijungti prie geriausios Lietuvos komandos buvo netikėtas, tačiau nusprendžiau nedvejojęs, juo labiau kad „Kibirkštis“ pateikė paraišką dalyvauti moterų krepšinio Eurolygos turnyre“, – sakė V. Stanišauskas.

„Kibirkšties“ žaidėjų gretose bus Lietuvos rinktinei atstovaujančios G. Labuckienė ir Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst. Pastaroji krepšininkė pirmą kartą per savo karjerą užsivilks Lietuvos klubo marškinėlius.

182 cm ūgio K. Nacickaitė-Van Der Horst iki šiol yra rungtyniavusi Italijoje, Turkijoje, Rusijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje.

Statistika

Lietuva–Prancūzija 61:83 (14:35, 17:21, 14:15, 16:12).

Pirėjas, „Taikos ir draugystės“ arena, 755 žiūrovai.

Lietuva: L. Juškaitė 16 taškų (5/5 baudų metimų, 8 atkovoti kamuoliai, 6 klaidos), E. Šventoraitė 15 (7 atkovoti kamuoliai), J. Jocytė 9 (4 klaidos), G. Labuckienė 8 (5 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), G. Meškonytė 5, K. Nacickaitė-Van Der Horst (0/5 tritaškių), B. Sinickaitė (3 klaidos) ir L. Miškinienė (7 atkovoti kamuoliai) po 2, M. Grigalauskytė ir E. Zabotkaitė po 1, G. Raulušaitytė ir D. Donskichytė po 0.

Prancūzija: I. Rupert 15 taškų (3/3 tritaškių), V. Ayayi 11, J. Salaun ir L. Lacan po 10, N. Brochant 7, M.-P. Fopposi, M. Badiane (7 atkovoti kamuoliai), P. Astier (6 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Toure po 6, T. Pouye 4, M. Djaldi Tabdi 2, R. Bernies 0 (7 rezultatyvūs perdavimai).

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 15/33 (45 proc.) ir 20/38 (53 proc.), tritaškių – 2/12 (17) ir 10/23 (44), baudų metimų – 25/31 (81) ir 13/16 (81). Atkovota kamuolių – 36 ir 23, perimta – 8 ir 11. Rezultatyvūs perdavimai – 11 ir 24. Klaidos – 25 ir 12.