„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai tęsia žygį trofėjų link!

Rungtynes sėkmingiau pradėjo lietuviai, kurie pelnė 7 taškus be atsako. Sužaidus 4 min. Lietuvos rinktinė pirmavo 14:6.
Arnas Velička per pirmąsias 4 min. pataikė net tris tritaškius. Po Mareko Blaževičiaus dėjimo greitoje atakoje Lietuva atitolo iki 18:10 ir Luka Banchi paprašė pirmosios minutės pertrauklės.
Latvijos krepšinio superžvaigždė Kristapas Porzingis per pirmąsias 7 minutes pelnė 10 taškų.
Po A. Veličkos dvitaškio Lietuva pirmą kartą susikrovė dviženklį pranašumą (26:15), o po pirmojo kėlinio pirmavo 28:18.
Antrojo kėlinio pradžioje mūsiškių pranašumas ištirpo iki 28:26. Tuomet taškus pelnė Jonas Valančiūnas, Tadas Sedekerskis ir sužaidus 15 min. lietuviai pirmavo 34:29.
Po Deivido Sirvydžio tritaškio paskutinę atakos sekundę lietuvių pranašumas vėl išaugo (45:35), o po dviejų kėlinių prieš Europos čempionato šeimininkus pirmavome 47:37.
Per pirmuosius du kėlinius Lietuvos rinktinė pataikė 6 tritaškius iš 11 (55 proc.), o Latvijos krepšininkai 5 iš 14 (36 proc.).
Dar įspūdingiau lietuviai pirmoje mačo pusėje atrodė mesdami dvitaškius (12/17, 71 proc.).
Kovoje dėl atšokusių kamuolių įpusėjus rungtynėms taip pat užtikrintai pirmavo lietuviai (22:13).
Pirmoje trečiojo kėlinio pusėje Lietuvos krepšininkai išlaikė saugų atstumą (54:44, 25 min.).
Po Jono Valančiūno ir Mareko Blaževičiaus taškų Lietuva įgijo 13 taškų pranašumą (62:49), o po trijų kėlinių pirmavo 66:54.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Kristapas Porzingis prasižengė ketvirtąjį kartą, o lietuviai toliau išlaikė pergalingą pranašumą. Sužaidus 35 min. Lietuva pirmavo 76:63.
Likus 1 min. D. Sirvydis dar kartą atstatė dviženklę persvarą. Latvija tritaškių pagalba dar buvo sumažinusi skirtumą iki 5 taškų, tačiau pelnytą pergalę Europos čempionato aštuntfinalyje iškovojo Lietuvos rinktinė.
Ketvirtfinalyje Lietuva kovos su Graikijos ir Izraelio poros nugalėtoju. Mūšis dėl bilieto į pusfiinalį Rygos arenoje vyks antradienį.
Lietuva: Arnas Velička 21 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam., 12 rez. perd., 24 naud. bal.), Ąžuolas Tubelis ((6/10 dvitaškių, 12 atk. kam., 27 naud. bal.) ir Deividas Sirvydis (7 atk. kam.) po 18, Marekas Blaževičius (5 atk. kam.) ir Jonas Valančiūnas (4/5 dvitaškių) po 9, Tadas Sedekerskis 6, Ignas Sargiūnas 3, Gytis Radzevičius ir Margiris Normantas po 2.
Latvija: Kristapas Porzingis 34 (19 atk. kam., 10/15 baud. met., 39 naud. bal.), Rihardas Lomažas 21 (7 rez. perd.), Rolandas Šmitas 8 (4/5 dvitaškių), Artūras Žagaras 6.
