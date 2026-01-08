Eurolygos teisėjai – Tomui Masiuliui: visko būna

Žaidimo nesustabdė
Žalgiriečiai antrą Eurolygos turnyro ratą pradėjo nesėkme – svečiuose 79:83 nusileido Bolonijos „Virtus“ ekipai.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti beveik 100 sek., kauniečiai buvo atsilikę 74:76 ir surengė kontrataką, tačiau Sylvainas Francisco prarado kamuolį. Netrukus „Virtus“ gynėjas Luca Vildoza tritaškiu padidino skirtumą – 79:74.
T. Masiulis atkreipė teisėjų dėmesį (dirbo slovėnas Saša Puklas, ukrainietis Borisas Ryžykas ir kroatas Franko Gracinas), kad „Žalgiriui“ atakuojant aikštėje buvo pašalinių asmenų – du parketo valytojai, bet arbitrai žaidimo nesustabdė.
„Atsakė, kad tokių atvejų visąlaik būna. Daug iš protesto nesitikime, nors tuo metu žaidėme penkiese prieš septynis – juk tie valytojai vilkėjo baltos spalvos aprangą, kaip ir mes“, – komentavo situaciją „Žalgirio“ vyriausiasis treneris.
Pritrūko šalto proto
T. Masiulis pripažino, kad komandai pritrūko kantrybės, ramybės, šalto proto.
„Antrą rungtynių dalį pradėjome viską spręsti po vieną, nors dar buvo daug laiko. Deja, nepavyko nuraminti žaidėjų“, – kalbėjo treneris.
„Nesėkmė labai skaudi. Padarėme daug psichologinių klaidų, prarasdavome koncentraciją ne vien prie savo, bet ir prie varžovų krepšio“, – kalbėjo gynėjas Nigelas Williamsas-Gossas.
Rytoj žalgiriečiai savo arenoje susitiks su Belgrado „Crvena zvezda“ krepšininkais, kurie namuose neatsilaikė prieš „Valencia“ – 89:106.
Belgrado ekipai Donatas Motiejūnas pelnė 4 taškus, o rezultatyviausiai žaidė šešias klaidas padaręs Jordanas Nwora: 22 taškai (pataikė 4/7 tritaškių).
Iš ASVEL – į „Fenerbahce“
Stambule susikovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ ir Pirėjo „Olympiakos“.
Tai buvo pirma grandų akistata šį sezoną, nes pernai Graikijoje turėjęs vykti mačas buvo atidėtas dėl ekstremalių oro sąlygų – liūties neatlaikė Pirėjo arenos stogas.
Savi aikštėje „Fenerbahce“ palaužė „Olympiakos“ 88:80. Prieš varžybas Stambulo klubas paskelbė apie papildymą – sukirto rankomis su prancūzu Nando De Colo. 38-erių metų 196 cm ūgio krepšininkas į Turkiją persikels iš Vilerbano ASVEL.
Mariaus Grigonio atstovaujamas Atėnų „Panathinaikos“ namuose krito prieš Milano „EA7 Emporio Armani“ – 74:87. Lietuvis žaidė beveik pusketvirtos minutės, tačiau nė karto nemetė į krepšį.
Statistika
„Virtus“–„Žalgiris“ 83:79 (25:22, 18:12, 20:22, 20:23).
Bolonija, „Virtus“ arena, 7 684 žiūrovai.
„Virtus“: D. Alstonas 20 taškų (6 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), M. Morganas 15 (4 rezultatyvūs perdavimai), L. Vildoza 12 (4 atkovoti kamuoliai), C. Edwardsas ir S.Niangas (7 atkovoti kamuoliai) po 11, A. Pajola 8 (4 rezultatyvūs perdavimai), A. Smailagičius 4 (5 atkovoti kamuoliai), N. Akele 2, D. Hackettas ir K. Jallow po 0.
„Žalgiris“: Ą. Tubelis 22 taškai (5 atkovoti kamuoliai), M. Wrightas 19 (7 atkovoti kamuoliai), N. Williamsas-Gossas 17 (5 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai), S. Francisco 10 (2/5 tritaškių, 10 rezultatyvių perdavimų), D. Sleva 6, E. Ulanovas 5 (0/5 dvitaškių, 0/2 tritaškių), M. Lo, D. Sirvydis, L. Birutis ir M. Rubštavičius po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių –18/31 (58 proc.) ir 22/46 (48 proc.), tritaškių – 10/33 (30) ir 7/18 (39), baudų metimų – 17/19 (89) ir 14/18 (78). Atkovota kamuolių – 37 ir 32, perimta – 5 ir 8. Rezultatyvūs perdavimai – 19 ir 22. Klaidos – 14 ir 12.
Rezultatai
Atėnų „Panathinaikos“–Milano „EA7 Emporio Armani“ 74:87 (20:15, 23:23, 15:23, 16:26). 18 790 žiūrovų. J. Hernangomezas 17 taškų (4/5 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai) / A. Brooksas 24 taškai (5/9 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai).
Tel Avivo „Hapoel“–„Dubai“ 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6). 7 000 žiūrovų. A. Blakeney 25 taškai (7 atkovoti kamuoliai) / F. Petruševas 13 taškų (5 klaidos).
Belgrado „Crvena Zvezda“–„Valencia“ 89:106 (20:34, 17:20, 27:23, 25:29). 5 672 žiūrovai. J. Nwora 22 taškai (4/7 tritaškių, 6 klaidos) / J. Montero 25 taškai (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai).
Stambulo „Fenerbahce“–Pirėjo „Olympiakos“ 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18). 10 452 žiūrovai. W. Baldwinas (6 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų) ir T. Hortonas-Tuckeris (6 atkovoti kamuoliai) po 17 taškų / S. Vezenkovas 24 taškai (6 atkovoti kamuoliai).
„Monaco“–Belgrado „Partizan“ 101:84 (28:21, 26:18, 20:24, 27:21). 3 898 žiūrovai. A. Diallo 14 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / S. Brownas 19 taškų (3/5 tritaškių).
Vilerbano ASVEL–Madrido „Real“ 69:80 (18:17, 23:19, 20:20, 8:24). 8 803 žiūrovai. G. Watsonas 14 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai) / T. Lylesas 21 taškas (7 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos).
„Barcelona“–Tel Avivo „Maccabi“ 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20). T. Šengelija 22 taškai (4 rezultatyvūs perdavimai) / T. Blattas 17 taškų (5/7 tritaškių, 9 rezultatyvūs perdavimai).
