Tomas Masiulis pakomentavo rungtynių pabaigoje rašytą protestą

„Šiek tiek skaudu, kad pirmoje rungtynių pusėje nebuvome aktyvūs ir daug kur nusileidome varžovams, ypač kovoje dėl kamuolių. Gaila, nes tai parodo mūsų nusiteikimą. Antroje pusėje buvo geriau, tačiau trečiojo kėlinio pradžioje vėl rinkomės prastas pražangas iki bonuso, o tokie dalykai galėjo iš varžovų atimti kokius 6 taškus. Šiaip kovėmės, grįžome į rungtynes, tačiau gale neužteko jėgų“, – apie rungtynes kalbėjo treneris.
T.Masiulis taip pat pakomentavo ir rungtynių pabaigoje parašytą protestą.
„Rašiau jį dėl to, kad du papildomi žmonės buvo aikštelėje. Mes bėgome į greitą ataką, o ant parketo vis dar buvo du žmonės, kurie valo aikštę. Jie buvo su baltomis aprangomis, tai vienu metu net galvojau, kad mes turime pasuoti kamuolį į priekį ir tik tada pamačiau, kad jie vaikšto su šluotomis. Manau, kad teisėjai turėjo stabdyti puolimą, bet jie atsakė, kad tokie atvejai nutinka visuomet. Gaila, kad ir tos ramybės pritrūko puolime, nes galėjome rezultatą pakreipti į savo pusę, bet kartais perskubėjome“, – pakomentavo T.Masiulis.
Strategas taip pat kalbėjo ir apie tai, ko pritrūko mačo pabaigoje.
„Šalto proto. Antroje pusėje pralaiminėdami pradėjome viską spręsti po vieną, nors dar buvo daug laiko. Mes tikrai bandėme nuraminti komandą, kad žaistume kantriai. Manau, kad to šalto proto pritrūko ir gale“, – atsakė T.Masiulis.
Jau šį penktadienį žalgiriečių laukia antrosios šios dvigubos savaitės rungtynės, o į Kauną atvyks Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkai.
