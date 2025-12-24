Tomas Masiulis po suklupimo prieš „Panathinaikos“: pirmavome 10 taškų, bet nežaidėme gerai

„Pirma rungtynių pusė nebuvo tokia bloga, bet ir per ją leidome jiems įmesti net 40 taškų. Galėtume atimti kelis taškus susirinkdami protingas pražangas. Na, o antroje rungtynių pusėje nežaidėme kaip komanda ir nenusipelnėme pergalės“, – trumpai mačą apibūdino treneris.
T.Masiulis kalbėjo ir apie nesustabdytus Kendricką Nunną bei Cedi Osmaną.
„Davėme jiems per daug mesti. Norėjome, kad jie veržtųsi į vidų, o ne atakuotų iš toli, bet C.Osmanas pataikė 5 tritaškius iš 6, tad tikrai nesudirbome, per daug rizikavome, nors to ir nenorėjome. Per mažai lipome ant jų“, – problemas įvardijo T.Masiulis.
T.Masiulis, be to, akcentavo ir prastą pražangų selekciją.
„Būtent apie tai ir kalbėjome rūbinėje – mes pirmavome 10 taškų, tačiau nežaidėme gerai, ypač gynyboje. Galėjome dar 5 ar 10 taškų atimti, padarydami paprastas pražangas. Keista, nes jau du-tris mėnesius nejudame šiuo klausimu į priekį. Aišku, kitas dalykas yra tai, kad kai pradedame pirmauti, galvojame tik apie puolimą, o tada tokios klaidos ir prasideda“, – atsakė T.Masiulis.
Strategas dalijosi ir apie pokalbius su Sylvainu Francisco rungtynių metu.
„Man tai nauja patirtis – negalvojau, kad tokie dalykai gali būti, tačiau turiu su tuo tvarkytis. Man tai iššūkis, bet mes diskutuojame ir bandome atrasti būdų, kaip geriausiai išspausti iš žaidėjų, kad žaistume dėl komandos, nes visi žaidėjai turi žaisti dėl komandos. Visgi tikiu, kad po šių rungtynių eisime į priekį ir būsime geresni“, – kalbėjo T.Masiulis.
Lygiai už savaitės, kitą antradienį, žalgiriečiai bandys atsitiesti Eurolygoje ir iškovoti pergalę prieš Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkus.
