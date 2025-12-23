Nesivaldęs „Žalgirio“ lyderis nepadėjo palaužti „Panathinaikos“

Kauniečiams tai buvo jau 8-oji nesėkmė per 18 mačų, o "Panathinaikos" iškovojo 12-ąją pergalę. Rungtynių Kaune pradžioje pirmaujanti komanda keitėsi po kiekvieno taiklaus metimo: „Žalgirio“ gretose iš po krepšio įmetė Ąžuolas Tubelis, Nigelas Williamsas-Gossas ir dukart pasižymėjęs Mosesas Wrightas – 8:7. M.Wrightas dar kartą dėjo iš viršaus ir atliko perdavimus Dustino Slevos ir Sylvaino Francisco tritaškiams – 16:11. Tolimą metimą pataikė ir Arnas Butkevičius, N.Williamsas-Gossas pats praslydo po krepšiu ir kitoje atakoje kabino kamuolį Lauryno Biručio dėjimui – 23:17. Pirmąjį kėlinį 5 taškais užbaigė Maodo Lo – 28:19.
N.Williamsas-Gossas realizavo baudų metimus, M.Lo dar kartą prasiveržė po krepšiu, o M.Wrightas rinko 5 taškus iš eilės – 37:28. S.Francisco dalijo perdavimus Edgaro Ulanovo tritaškiui ir Ą.Tubelio dvitaškiui, M.Lo dukart išvedė L.Birutį galingiems dėjimams – 46:32. M.Lo ir vėl pralindo po krepšiu, M.Wrightas dar vienu dėjimu vertė N.Williamso-Gosso perdavimą – 50:40.
Trečiajame kėlinyje žalgiriečiai taškus rinko daug mažesniu tempu: baudą pataikė M.Wrightas, N.Williamsas-Gossas įmetė tritaškį ir kabino kamuolį M.Wrighto dėjimui – 56:42. Po S.Francisco perdavimo įdėjo L.Birutis, baudas sumetė N.Williamsas-Gossas ir atliko perdavimą tam pačiam L.Biručiui – 62:55. N.Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, bet varžovų toliašaudė artilerija nukirpo „Žalgirio“ persvarą iki minimumo – 64:63.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje vos per pustrečios minutės Cedi Osmano ir Kendricko Nunno duetas surinko 13 taškų, kai „Žalgiriui“ tik M.Wrightas ir D.Sleva pelnė po 2 taškus – 68:76. E.Ulanovas smeigė tritaškį, N.Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, bet „Panathinaikos“ ir toliau liejo tolimus metimus – 73:84. E.Ulanovas įmetė tritaškį su pražanga ir vėliau atsikovojęs kamuolį puolime, N.Williamsas-Gossas pataikė iš vidutinio nuotolio, M.Wrightas pelnė dar 4 taškus, tačiau žalgiriečiai varžovų nebepavijo – 85:92.
„Žalgiris“: M.Wrightas 22 (6 atk. kam., 2 per. kam.), N.Williamsas-Gossas 17 (7 rez. perd.), E.Ulanovas 12, L.Birutis 10, M.Lo 9, D.Sleva 5, Ą.Tubelis 4 (5 atk. kam.), S.Francisco 3 (5 rez. perd.), I.Brazdeikis 0.
„Panathinaikos“: C.Osmanas 22, K.Nunnas 21, T.J. Shortsas 15 (10 rez. perd.), O.Yurtsevenas 14.
