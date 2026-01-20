Įspūdingą kėlinį sužaidę žalgiriečiai šventė pergalę Vilerbane

Mosesas Wrightas rungtynes atidarė tritaškiu, Sylvainas Francisco pasinaudojo krepšio link atsivėrusiu koridoriumi, M.Wrightas ir S.Francisco rinko po dar 2 taškus, o po Igno Brazdeikio prasiveržimo varžovų trenerių štabas prašė greitos minutės pertraukėlės – 11:0. M.Wrightas sumetė baudas, I.Brazdeikis pataikė dvitaškį, Ąžuolas Tubelis išnaudojo S.Francisco perdavimą – 17:2. Visgi per kitas 3 minutes ASVEL atsakė atkarpa 12:0, kurią nutraukė Edgaro Ulanovo baudų metimai, Maodo Lo prasiveržimas ir Dustino Slevos du taškai nuo baudų metimo linijos – 23:18.
S.Francisco ir M.Wrighto baudų metimai bei D.Slevos tritaškis buvo grąžinęs saugesnį pranašumą – 30:22. ASVEL vėl rinko 7 taškus be atsako, kol M.Wrightas sumetė baudas ir atliko perdavimą Arno Butkevičiaus dėjimui – 34:29. S.Francisco neklydo nuo baudų metimo linijos, M.Lo užmetė kamuolį Laurynui Biručiui ir pats kitoje atakoje smeigė tritaškį – 41:35. Antrojo kėlinio pabaigoje tikslą pasiekė A.Butkevičiaus baudų metimai ir M.Lo dvitaškis – 45:41.
Ą.Tubelis ir S.Francisco taškais iš po krepšio pradėjo trečiąjį kėlinį 49:45, o netrukus jie pradėjo įspūdingą atkarpą, per kurią žalgiriečiai rinko 16 taškų be atsako. Ą.Tubelio buvo pilna abiejose aikštės pusėje, perimtus kamuolius jis vertė dėjimais, taip pat atliko perdavimą galingam M.Wrighto skrydžiui, vyšnią ant torto uždėjo Dovydo Giedraičio perimtas kamuolys ir iškart sekęs tritaškis – 65:45. Šeimininkams nutraukus sausrą, M.Lo praslydo po krepšiu, Ą.Tubelis rinko 10-ąjį tašką per kėlinį, D.Sleva, I.Brazdeikis ir M.Wrightas pridėjo po 2 taškus – 75:55.
