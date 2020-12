Eurolygos turnyre Kauno „Žalgiris“ pratrūko tritaškiais

Kapitono užtvaros

Žalgiriečiai savo arenoje 92:73 privertė kapituliuoti Vitorijos ekipą, kuriai atstovauja Rokas Giedraitis ir Tadas Sedekerskis.

Tritaškius įmetė aštuoni Kauno komandos žaidėjai, o labiausiai pasižymėjo Artūras Milaknis (5 taiklūs šūviai iš 7-ių), Marius Grigonis (3/4), Nigelas Hayesas (3/5).

"Paulius, kaip senosios krepšinio mokyklos šalininkas, stato geras užtvaras. Tuomet žinau, kad metimas pavyks. Pasitikiu Pauliumi šimtu procentų", – komandos kapitono P.Jankūno pagalbą įvertino A.Milaknis.

"Jeigu nedengiamas Artūras nemeta tritaškio, tai – problema. Juk jis – vienas geriausių snaiperių per Eurolygos istoriją, todėl niekada nesijaudinu dėl jo metimų", – sakė "Žalgirio" vyriausiasis treneris Martinas Schilleris.

Įsimėtė: penki tritaškiai per vienerias rungtynes – A.Milaknio rekordas Eurolygoje šį sezoną. / fenerbahce.org nuotr.

Lietuvių nepagyrė

"T.Sedekerskis, grįžęs į tėvynę, buvo pernelyg drovus. Tačiau norėdamas ką nors pasiekti krepšinyje, privalai aikštėje būti vis drąsesnis, imtis vis daugiau atsakomybės", – taip T.Sedekerskio pasirodymą per mačą su "Žalgiriu" įvertino Baskijos regiono žiniasklaida.

"Baskonia" legionierius tik kartą metė į krepšį, nepelnė nė taško.

"Neefektyvus R.Giedraičio žaidimas – viena nesėkmės Kaune priežasčių. Jo taiklumas buvo akivaizdžiai per menkas, be to, puolėjas nerado būdų inicijuoti pavojingas atakas ir pats puldamas kėlė mažą grėsmę. M.Grigonis tiesiog sugniuždė jį", – kritikavo kitą Vitorijos ekipos lietuvį "Noticias de Alava".

R.Giedraitis surinko 7 taškus (2/6 dvitaškių, 1/3 tritaškių), nors jo rezultatyvumo vidurkis šį sezoną Eurolygoje (iki rungtynių su "Žalgiriu") – 11,75 tšk.

Kaune – "Fenerbahce"

Ketvirtadienį "Žalgiris" vėlgi namuose išmėgins jėgas su Stambulo "Fenerbahce", kurios gretose – Edgaras Ulanovas.

Legionierius: E.Ulanovas visus keturiolika šį sezoną Eurolygos mačų pradėjo "Fenerbahce" starto penkete. / fenerbahce.org nuotr.

"Fenerbahce" prieš išvyką į Kauną savo aikštėje 71:79 pralaimėjo Milano "AX Armani Olimpia" komandai. Tai buvo jau šešta Stambulo krepšininkų nesėkmė per pastarąsias septynerias rungtynes.

Kauno klubas yra 9-oje turnyro lentelės vietoje, "Fenerbahce" – 14-oje.

Per mačą su žalgiriečiais Stambulo ekipai nepadės vidurio puolėjas Janas Vesely ir gynėjas Alexas Perezas – abu gydosi traumas.

"Fenerbahce" sužaidė ir gerų rungtynių, ir pasirodė silpniau. Komandoje buvo pokyčių, yra naujų žaidėjų, todėl reikia laiko surasti ritmą. Talento jie turi labai daug, taip pat – stiprų trenerių štabą, vadovaujamą mano gero pažįstamo Igorio Kokoškovo", – vakar svarstė "Žalgirio" strategas M.Schilleris.

Statistika

"Žalgiris"–"Baskonia" 92:73 (25:22, 19:14, 24:11, 24:26). Kaunas, "Žalgirio" arena. Rungtynės be žiūrovų.

"Žalgiris": A.Milaknis 15 taškų (iš jų 5/7 tritaškių), L.Lekavičius 13 (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), J.Lauvergne 12 (6 atkovoti kamuoliai), M.Grigonis (3/4 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir N.Hayesas (3/5 tritaškių) po 11, P.Jankūnas 7 (6 atkovoti kamuoliai), A.Rubitas (7 atkovoti ir 3 perimti kamuoliai), R.Jokubaitis (4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir K.Lukošiūnas (2/2 tritaškių) po 6, T.Walkupas 3 (4 klaidos), M.Gebenas 2, M.Blaževičius 0.

"Baskonia": Y.Fallas 14 taškų (4 atkovoti kamuoliai), A.Petersas 12, Z.Dragičius ir L.Vildoza po 10, A.Polonara 9 (7 atkovoti kamuoliai), R.Giedraitis 7, P.Henry 6 (9 rezultatyvūs perdavimai), A.Kuručas 3, T.Jekiris 2, T.Sedekerskis ir I.Diopas po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 16/32 (50 proc.) ir 20/41 (48,8 proc.), tritaškių – 18/26 (69,2) ir 9/23 (39,1), baudų metimų – 6/7 (85,7) ir 6/9 (66,7). Atkovota kamuolių – 37 ir 23, perimta – 5 ir 10. Rezultatyvūs perdavimai – 22 ir 17. Klaidos – 17 ir 10.

Rezultatai

Stambulo "Fenerbahce"–Milano "AX Armani Olimpia" 71:79 (25:26, 10:18, 13:24, 23:11). Be žiūrovų. D.Pierre'as 16 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / Z.LeDay 15 taškų (7 atkovoti kamuoliai).

Atėnų "Panathinaikos"–Madrido "Real" 93:97 (15:14, 14:19, 19:23, 20:12, 11:11, 14:18). Be žiūrovų. N.Nedovičius 27 taškai (iš jų 4/9 tritaškių) / W.Tavaresas 20 taškų (14 atkovotų kamuolių).

Belgrado "Crvena zvezda"–Berlyno ALBA 84:90 (16:15, 21:19, 20:14, 19:28, 8:14). Be žiūrovų. J.Loydas 21 taškas (iš jų 4/8 tritaškių) / M.Lo 21 taškas (6 rezultatyvūs perdavimai).

Maskvos CSKA–Stambulo "Anadolu Efes" 100:65 (20:13, 27:21, 27:15, 26:16). 2 623 žiūrovai. W.Clyburnas 22 taškai (iš jų 3/5 tritaškių) / V.Micičius 14 taškų (7 išprovokuotos pražangos).

Stambulo "Fenerbahce"

Johny Hamiltonas vidurio puolėjas 213 cm Trinidadas/Tobagas

Lorenzo Brownas gynėjas 196 cm JAV

Alexas Perezas gynėjas 191 cm Meksika

Leo Westermannas gynėjas 198 cm Prancūzija

Melihas Mahmutoglu gynėjas 191 cm Turkija

Tarikas Biberovičius puolėjas 201 cm Bosnija/Hercegovina

Nando De Colo gynėjas 196 cm Prancūzija

Dyshawnas Pierre'as puolėjas 198 cm Kanada

Danilo Barthelis puolėjas 208 cm Vokietija

Janas Vesely vidurio puolėjas 213 cm Čekija

Kenanas Sipahis gynėjas 197 cm Kosovas

Jarellas Eddie's puolėjas 201 cm JAV

Berkay'us Candanas puolėjas 205 cm Turkija

Ali Muhammedas gynėjas 178 cm JAV/Turkija

Ahmetas Duverioglu vidurio puolėjas 209 cm Turkija

Edgaras Ulanovas puolėjas 199 cm Lietuva

Vyriausiasis treneris Igoris Kokoškovas (Serbija).