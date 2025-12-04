Furmanavičiaus ir Aimaqo debiutas baigėsi nesėkme

Nuo rungtynių pradžios tarp komandų vyko apylygė kova – po pirmųjų dešimties minučių minimalų pranašumą turėjo panevėžiečiai (17:16).
Įpusėjus pirmajam kėliniui su „Lietkabelio“ apranga debiutavo Justas Furmanavičiu ir Fardawsas Aimaqas. Pastarasis jau per pirmąsias minutes pasižymėjo keturiais taškais ir trimis atkovotais kamuolius, tuo tarpu Furmanavičius dvitaškio atsidarė kėlinio pabaigoje.
Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo atkarpa 9:0 ir kiek nutolo (17:25), tačiau į ją šeimininkai atsakė savąja 10:2, o rezultatas tapo lygus (27:27). Visgi liūtai dar kartą spurtavo 9:0 ir į pertrauką nusinešė apčiuopiamą pranašumą (27:36).
Trečiojo kėlinio pradžioje dviem taikliais baudų metimais svečiai padidino persvarą iki dviženklės (27:38), ir nors panevėžiečiai neleido daugiau pernelyg nutolti, prieš lemiamą ketvirtį „Lions“ turėjo plius dvylika (49:61).
Likus mažiau nei trims minutėms ketvirtajame kėlinyje po Pauliaus Danusevičiaus dvitaškio Panevėžio komanda sumažino atsilikimą iki vienženklio (57:66), tačiau svečiai iš Londono rungtynių iš savo rankų jau nebepaleido.
