Geležinė gynyba nutiesė kelius į skambų laimėjimą

Nigelas Williamsas-Gossas pelnė pirmuosius 4 rungtynių taškus, bet patyrė traumą ir į aikštę nebegrįžo – 4:0. Ąžuolas Tubelis pasižymėjo po Lauryno Biručio perdavimo, Maodo Lo per 2 atakas rinko 3 taškus – 9:0. Iš krašto tolimą dvitaškį įmetė Sylvainas Francisco, o M.Lo tęsė puikų pasirodymą pridėdamas dar 8 taškus – 19:7. Mosesas Wrightas savo pasirodymą aikštėje iškart įprasmino dėjimu, Deividas Sirvydis rinko 5 taškus iš eilės – 26:14.
M.Wrightas įveikė varžovo gynybą, D.Sirvydis pataikė dar vieną tolimą metimą, Ignas Brazdeikis smeigė tritaškį su pražanga – 35:18. M.Lo tritaškiu augino pranašumą iki 18 taškų, bet netrukus gavo trečiąją asmeninę pražanga – 38:20. Gynybą suaktyvinusi „FC Barcelona“ atsakė atkarpa 14:2, per kurią „Žalgirio“ gretose pasižymėjo tik D.Sleva – 40:34. M.Wrightas demonstravo kovingumą ir atkovotus kamuolius vertė taškais, po jo perimto kamuolio ir S.Francisco perdavimo greitą ataką užbaigė D.Sirvydis – 44:34. Antrojo kėlinio pabaigoje S.Francisco atliko 2 rezultatyvius perdavimus Ą.Tubeliui ir realizavo 4 baudų metimus – 52:39.
S.Francisco ir Arnas Butkevičius perėmė kamuolius pirmose trečiojo kėlinio atakose, o po dvitaškį pelnė S.Francisco, D.Sirvydis, L.Birutis ir A.Butkevičius – 60:41. D.Sirvydis ir Ą.Tubelis toliau didino taškų kraitį – 64:41. Edgaras Ulanovas pataikė baudą ir dvitaškį, o M.Lo ir D.Sleva tritaškiais kėlė persvarą iki 25 taškų – 73:48. Kėlinio pabaigoje dvitaškį įmetė M.Wrightas – 75:54.
M.Wrightas buvo taiklus nuo baudų metimo linijos, bet „FC Barcelona“ artėjo iki 77:63. L.Birutis įmetė apsuptas varžovų, M.Lo tritaškiu vėsino šeimininkų entuziazmą – 82:65. Galiausiai rungtynes 2 taikliais tritaškiais uždarė S.Francisco – 88:73.
„Žalgiris“: M.Lo 20 (5/5 trit., 5 rez. perd.), S.Francisco 14 (4 rez. perd., 4 per. kam.), D.Sirvydis 14, M.Wrightas 10 (7 atk. kam., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 8, D.Sleva 5, I.Brazdeikis 4, L.Birutis 4 (2 blk.), E.Ulanovas 3, A.Butkevičius 2 (5 atk. kam.), M.Rubštavičius 0.
„FC Barcelona“: J.Parra 17, T.Shengelia 13 (5 atk .kam.), T.Satoransky 11 (3 per. kam.).
"Pabaigoje galbūt leidome varžovams per daug atsikovoti kamuolių, bet čia niekam nėra lengva laimėti. Žinojome, kad jie turi nemažai problemų su žaidėjų traumomis. Norėjome tuo pasinaudoti, neduoti laisvų metimų ir apsunkinti jų veiksmus. Šiandien daugiau žaisti gavo Deividas Sirvydis ir Ignas Brazdeikis. Jie suteikė impulsą. Tokiems atvejams ir turime tiek žaidėjų, kad nesugriūtume", - dėstė T. Masiulis.
