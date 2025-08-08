Į Jonavą atvyksta amerikietis gynėjas

27 metų 191 cm ūgio gynėjas 2024/2025 sezone Super krepšinio lygoje (SLB) atstovaudamas Mančesterio ekipai per 30 minučių įmesdavo po 14,4 taško, atlikdavo po 6 rezultatyvius perdavimus, atkovodavo 4,4 kamuolio ir rinkdavo 16,8 naudingumo balo. Atkrintamosiose kovose amerikiečio statistika buvo išaugusi iki 17 taškų, 8,5 rezultatyvaus perdavimo bei 20,5 naudingumo balo.
Gynėjui Didžiojoje Britanijoje buvo pirmasis sezonas Europoje.
Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.
