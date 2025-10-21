Išvadų laukiantis Vaitiekūnas: „Žalgiris“ tikrai laimės Barselonoje

Tiek J. Lekšas, tiek P. Vaitiekūnas pripažino, kad praėjusi savaitė uždavė daug namų darbų, bet neskubėjo skambinti pavojaus varpais.
„Parodė praeita savaitė, kad yra ko pasimokyti. Žinai, kai visi kalbame, kaip čia viskas yra gerai, nori nenori, tiek lietuviai žaidėjai, tiek treneriai įsideda į galvą tai ir gali pagalvoti, kad yra nesustabdomi Dievai. Ne veltui tai spaudos konferencijoje minėjo Masiulis, – „Eurolygos ture“ dėstė J. Lekšas. – Praeita savaitė sugrąžino į realybę, pavojaus signalu neskambinčiau. Nemanau, kad čia labai kažkas pasikeitė, tiesiog parodė vietas, kur reikia dirbti.
Pirmiausia – komunikacija gynyboje. Stepoutas neveikė, o puolime tik paspaudė tą mūsų įspūdingą perimetro liniją ir kažkodėl sutriko. Tai dalykai, kuriuos pirmiausia reikia ištaisyti.“
„Labai slogi savaitė, ledinis dušas visai komandai ir kiekvienam žiūrovui. Bet turbūt tai buvo reikalingas dušas“, – svarstė P. Vaitiekūnas.
Per dvigubą savaitę visiškai iš „Žalgirio“ rotacijos iškrito Ignas Brazdeikis. Krepšininkas Belgrade net nežengė ant parketo, o prieš Milano klubą epizodiškai sužaidė 3 minutes.
Kol P. Vaitiekūnas gailėjo Iggy, J. Lekšas pažymėjo „Žalgirio“ prabangą turėti tokį krepšininką ir išdėstė, kas jam neleidžia žaisti ilgesnių minučių.
„Nesu šio žaidėjo gerbėjas, bet tikrai gaila Igno Brazdeikio. Jau ir pats jis pripažįsta, kad jam nėra lengva, bet Masiulis pats neslepia – tiesiog netinka. O kai grįš Dovis Giedraitis, dar bus liūdniau. „Žalgiris“ per ilgai turėjo požiūrį, kad Brazdeikis yra labai geras taškų rinkėjas“, – kalbėjo P. Vaitiekūnas.
„Žalgirio“ masteliu jis uždirba įspūdingus pinigus, ketvirtas pagal atlyginimą komandoje, bet jis krenta iš konteksto, – pritarė J. Lekšas. – Masiulis visada aikštėje nori turėti bent du kūrėjus ir jis tikrai bandė rasti vietos Brazdeikiui. Buvo mačas su „Fenerbahče“ ir ne veltui jam davė kamuolį įžaisti ketvirtame kėlinyje, kad pamatytų, ar jis gali stresinėje situacijoje nuimti spaudimą nuo įžaidėjo. Dvi atakos, dvi klaidos. Viskas, ačiū, negali žaisti antru numeriu. Trečias numeris? Tu nemoki judėti be kamuolio, o prasčiau giniesi tiek už Ulanovą, tiek, nekalbu, už Butkevičių. Negana to, neturi stabilaus metimo, kur yra Sirvydis. Tu viską darai prasčiau už savo konkurentus dėl minučių.
Lietuvos rinktinėje – viskas gerai, ten mums trūksta tokių individualiai stiprių žaidėjų su kamuoliu. Bet Eurolygos kontekste... Kad jis būtų sėkmingas, jam komandoje reikia būti antru ar bent trečiu žmogumi pagal svarbą. Nežinau, ar kitą sezoną jis gaus darbą Eurolygoje. Na, gal „Baskonia“, pavyzdžiui, ir susidomės.“
Atsitiesti „Žalgiris“ bandys Barselonoje, „Palau Blaugrana“ arenoje. Ten, kur skaičiuoja aštuonių pralaimėjimų seriją.
Visgi tokį patį pergalių ir pralaimėjimų balansą (3/2) kaip „Žalgiris“ turinti „Barcelona“ pati šį sezoną dar ieško savo veido ir stipriai banguoja. Tai laidos vedėjams įnešė tikėjimo, kad nesmagi „Žalgiriui“ serija gali nutrūkti būtent šį ketvirtadienį.
„Atsimenu prieš metus Linas Kleiza sėdėjo ir pasakojo, kaip yra sunku žaisti „Palau Blaugrana“, – prisiminė sporto komentatorius J. Lekšas. – Tai nėra arena, o salė. Sirgaliai ten lengvai įsijungia. Bet kaip Čanakas Kaune citavo Vitą Gerulaitį, gal ir mes galėsime sakyti, kad niekas negali „Žalgirio“ nugalėti 9 sykius iš eilės toje pačioje vietoje. Atrodo tinkamas oponentas sugrįžti, „Barca“ neturi tokių žaidėjų, kurie taip spaustų kamuolį. Tai – puolimo komanda ir, manau, kad „Žalgiriui“ tokie varžovai patogesni nei sisteminės ekipos.“
„Barcelona“ atrodo dabar maksimaliai nestabili. Žaidimas – bėk ir mesk, – prognozavo visuomeninkas P. Vaitiekūnas. – Esu įsitikinęs, kad „Žalgiris“ laimės šitas rungtynes. Manau, kad bus žiaurios išvados. Suloš „Barcoje“ koks Dario Brizuela, vadinamasis baskų Mamba... Bet bus geras mačas ir Francisco, tad imsim pergalę.“
Naujausioje „Eurolygos turo“ laidoje vedėjai taip pat aptarė dvigubos savaitės karščiausius įvykius, pateikė savo prognozes šeštajam turui ir išsirinko „Fantasy“ komandas.
