Jėgą įrodęs „Žalgiris“ žengė į KMT finalo ketvertą

Tomo Masiulio auklėtiniai Garliavoje vykusiame ketvirtfinalio mače 89:63 (17:16, 26:13, 26:19, 20:15) nepasigailėjo „Jonavos Hipocredit“.
Pirmą Citadele KMT tarpusavio kovą žalgiriečiai buvo laimėję 118:73, tad jonaviečiams šįkart reikėjo stebuklo, kad tokį deficitą panaikintų.
Tai – 11 kartas, kai „Žalgiris“ kausis dėl titulo Citadele KMT.
Dėl poilsio rungtynes praleido Sylvainas Francisco, Mosesas Wrightas ir Arnas Butkevičius, taip pat nebuvo traumuoto Nigelo Williamso-Gosso.
Pusfinalyje žalgiriečių lauks Klaipėdos „Neptūnas“.
Džiugas Slavinskas ir Mihkelis Kirvesas leido jonaviečiams įgyti trapų pranašumą (4:2), nors „Žalgiris“ turėjo atsaką ir kova vyko lygiai – 8:8. Vos tik svečiai siekė susigrąžinti persvarą, atsaką iškart turėjo kauniečiai, tad likus 2 minutėms buvo lygu – 12:12. 17:16 – toks buvo rezultatas po pirmo kėlinio.
Manto Rubštavičiaus ir Dovydo Giedraičio metimai po truputį didino persvarą. Nepaisant to, kad Matas Repšys ėmė rodyti lyderystę (26:27), Ignas Brazdeikis atsakė tuo pačiu, o galiausiai „Žalgiris“ įgijo dviženklę persvarą – 39:28. Liko 2 minutės, po kurių kauniečiai vis dar turėjo panašų pranašumą – 43:29.
Mantas Rubštavičius bei Laurynas Birutis tvirtino žalgiriečių pozicijas, dar du taškus pridėjo ir Deividas Sirvydis – 49:32. Po truputį svečiai tapo triuškinami (33:54) ir ginklų „Jonava Hipocredit“ nerado. Kajus Mikalauskas taiklus buvo tiek besibaigiant antrajam kėliniui, tiek trečiam, o po trijų ketvirčių „Žalgiris“ jautėsi ramiai – 69:48.
Paskutinis kėlinys situacijos visiškai nebekeitė.
