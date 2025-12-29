Maodo Lo apie rungtynes su „Hapoel“: mūsų laukia sunkus išbandymas

Prieš išvyką į Izraelį, kuriame žalgiriečiai pastarąjį kartą Eurolygoje žaidė tik 2022-ųjų spalio 6-ąją, mintimis apie laukiantį iššūkį su „Žalgiris TV“ dalijosi žalgirietis Maodo Lo.
„Buvo daug emocijų. Dukrelės gimimas – Kalėdų dovana. Gimdymas buvo sklandus ir pasaulį dukrelė išvydo sveika. Esu dėl to labai laimingas. Mumis ligoninėje pasirūpino, žmonės buvo labai malonūs. Viskas praėjo labai gerai, – apie dukrelės Cleo gimimą švenčių metu pasakojo M. Lo. – Šis laikas galbūt nėra tas, kuriuo metu išsimiegosi, bet jis labai džiaugsmingas. Dukrelė gimė 26-ą dieną, o dar 24-ą spėjome paminėti šventes.“
Sulaukęs šeimos pagausėjimo, M. Lo praleido savaitgalį vykusias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes Vilniuje, kuriose „Žalgiris“ įveikė Vilniaus „Rytą“ (90:81).
„Taip, žinoma, stebėjau rungtynes būdamas ligoninėje“, – šypsojosi gynėjas.
Tel Avive „Žalgirio“ laukia Eurolygoje pirmaujančio „Hapoel“ barjeras. Turnyre šiame sezone debiutavęs klubas yra iškovojęs trylika pergalių ir patyręs penkias nesėkmes. Per pastarąsias penkerias rungtynes Dimitrio Itoudžio auklėtiniai pralaimėjimo tik kartą.
„Jie tiesiog žaidžia puikiai ir yra gerai jaučiantys vienas kitą aikštėje. „Hapoel“ žaidžia ne tik puikiai organizuotą krepšinį, bet išlaiko didelį agresyvumą. Jie žaidžia paprastai, išnaudodami savo turimą talentą ir įgūdžius. Mūsų laukia sunkus išbandymas“, – apie „Hapoel“ stiprybes kalbėjo M. Lo.
Geriausiai „Hapoel“ gretose žaidžia ne buvęs žalgirietis ir brangiausias klubo žaidėjas Vasilije Micičius, o anksčiau Stambulo „Anadolu Efes“ ekipoje žaidęs Elijah Bryantas. Krepšininkas renka po 15,5 taško ir 20,6 naudingumo balo vidurkius. Pagal pastarąją statistiką amerikietis Eurolygoje yra trečias.
„Jis žaidžia puikiai ir yra itin universalus krepšininkas. Elijah rungtyniauja nuostabiai šiame sezone ir komandai duoda labai daug naudos. Be to, jis gerai atrodo tiek gynyboje, tiek puolime. Jis – raktinis „Hapoel“ žaidėjas, bus sunku jį sustabdyti“, – tvirtino žalgirietis.
Tuo metu „Žalgiris“ turi galimybę Izraelyje įsirašyti vienuoliktą pergalę turnyre ir grįžti į pergalių kelią po nesėkmės namuose su Atėnų „Panathinaikos“. M. Lo turėjo aiškią žinutę, ko reikės komandai, norint sėkmingai kibti į atlapus „Hapoel“ klubui.
„Turime kovoti visas 40 minučių. Turime išlaikyti aukštą žaidimo lygį visų rungtynių metu, o ne tik 20 minučių“, – mintimis dalijosi vokietis.
Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Hapoel“ dvikova antradienį prasidės 21.05 val. Lietuvos laiku.
