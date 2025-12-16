 Jėgų skirtumą švelnino kovingumas

Septyni Utenos „Juventus“ krepšininkai kaip reikiant pasipriešino Kauno „Žalgiriui“ – atsilaikė ilgiau nei pustrečio kėlinio.

Įsimėtė: „Neptūno" puolėjas A. Beručka per mačą su „Gargždais" pataikė 4 tritaškius – tai jo rekordas šį LKL sezoną.

Stebuklas neįvyko

Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionato lyderis „Žalgiris“ svečiuose 91:75 nugalėjo ligų išretintą „Juventus“ ekipą.

Uteniškių gretose nebuvo Luko Ulecko, Ivano Vranešo, Mintauto Mockaus ir Ernesto Sederevičiaus, vos pusę minutės su kauniečiais žaidė 19-metis Titas Didžgalvis, tad didžiausias krūvis teko septyniems krepšininkams. Tarp jų blykstelėjo Evaldas Šaulys, surinkęs 26 taškus.

„Kad laimėtume, turėjo įvykti stebuklas, tačiau nėra dėl ko labai liūdėti, nes nuotaika prieš rungtynes buvo gerokai prastesnė“, – sudėties nuostolių poveikį ir saviškių kovingumą akcentavo „Juventus“ strategas Kęstutis Kemzūra.

„Žalgiriui“ šį kartą nepadėjo Arnas Butkevičius, Sylvainas Francisco ir Deividas Sirvydis, pusketvirtos minutės aikštėje praleido Kajus Mikalauskas. Po pertraukos į kovos rikiuotę sugrįžęs Dovydas Giedraitis pelnė 4 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Rytoj kauniečiai savo arenoje žais Eurolygos turnyro 16-ojo turo rungtynes su Stambulo „Anadolu Efes“ komanda, o 19 d. ten pat lauks 17-ojo turo dvikova su Belgrado „Partizan“.

Lietuvos čempionai (9 pergalės ir 6 pralaimėjimai) – šeštoje vietoje, belgradiečiai (6 ir 9) – 14-oje, „Anadolu Efes“ (5 ir 10) – 18-oje.

/ bcneptunas.lt nuotr.

Per kėlinį – 7 tritaškiai

Pajūrio derbį antrą kartą šį sezoną laimėjo Klaipėdos „Neptūnas“ – svečiuose 104:87 privertė kapituliuoti „Gargždus“.

Spalio 11-ąją klaipėdiečiai savo aikštėje įveikė gargždiškius 102:74.

Šįkart vien per trečią kėlinį „Neptūnas“ pataikė 7 tritaškius iš 10-ies. Anot uostamiesčio komandos vyriausiojo trenerio Gedimino Petrausko, smagiausia, kad taiklūs metimai nuteikė žaidėjus aktyviau ir dėmesingiau gintis.

Panevėžio „Lietkabelis“ taip pat antrą kartą šį LKL čempionatą nugalėjo Vilniaus „Rytą“ – 82:71.

Pirmo rato mačą „Kalnapilio“ arenoje panevėžiečiai laimėjo 89:84.

„Visada geriausias puolimas yra gynyba, o ten buvo daugybė klaidų“, – pripažino „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas.

Šiandien „Lietkabelis“ namuose žais Europos taurės turnyro 11-ojo turo rungtynes su Chemnico „Niners“ ekipa, o „Neptūnas“ rytoj svečiuose susitiks su Klužo-Napokos U-BT krepšininkais.

Panevėžio klubas (2 pergalės ir 8 pralaimėjimai) B grupėje – devintas, „Niners“ (4 ir 6) – šeštas. A grupėje „Neptūnas“ (5 ir 5) – šeštas, Rumunijos atstovai (5 ir 5) – ketvirti.

Startuos ketvirtfinalis

Gruodžio 20–23 d. LKL čempionato dalyviai žais Karaliaus Mindaugo taurės („Citadele“-KMT) turnyro pirmas ketvirtfinalio rungtynes.

20 d. susitiks „Juventus“ ir „Lietkabelis“, 21 d. – „Jonava Hipokredit“ ir „Žalgiris“, 23 d. – Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ ir „Neptūnas“ bei „Šiauliai“ ir „Rytas“.

Antrą kartą šios komandos susikaus 2026 m. sausio 17–18 d.

Finalo ketverto turnyras numatytas vasario 21–22 d. Šiaulių arenoje.

Rezultatai

Utenos „Juventus“–Kauno „Žalgiris“ 75:91 (21:24, 27:22, 14:27, 13:18). 2 462 žiūrovai. E. Šaulys 26 taškai (4/6 tritaškių) / Ą. Tubelis 14 taškų (7/8 dvitaškių, 5 atkovoti kamuoliai).

„Gargždai“–Klaipėdos „Neptūnas“ 87:104 (24:24, 18:26, 19:37, 26:17). 1 480 žiūrovų. J. Pipkinsas 16 taškų (8/11 dvitaškių) / A. Velička 16 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai).

Vilniaus „Rytas“–Panevėžio „Lietkabelis“ 73:84 (17:20, 17:18, 20:23, 19:23). 2 006 žiūrovai. A. Gudaitis 21 taškas (12 atkovotų kamuolių) / F. Aimaqas 19 taškų (6 atkovoti kamuoliai).

Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–„Jonava Hipocredit“ 83:85 (23:14, 15:27, 26:25, 19:19). 1 127 žiūrovai. I. Vaitkus 19 taškų (4 klaidos) / M. Ashtonas-Langfordas 16 taškų.

Turnyro lentelė

1. „Žalgiris“  10  1

2. „Rytas“  9  3

3. „Neptūnas“  8  3

4. „Lietkabelis“  7  5

5. „Šiauliai“  5  6

6. „Juventus“  4  7

7. „Gargždai“  4  8

8. „Nevėžis-Pask. kl.“  3  9

9. „Jonava Hipocredit“  2  10

