Kalėdinis maratonas žalgiriečių nebaugina

Kauniečiams šiemet liko šeši mačai, iš kurių net keturios dvikovos – su Eurolygos klubais ir principinis Lietuvos čempionato mūšis su Vilniaus „Rytu“.
Šią seriją Tomo Masiulio auklėtiniai pradės akistata namuose su Stambulo „Anadolu Efes“, o jau penktadienį laukia dar vienas egzaminas savo tvirtovėje su Belgrado „Partizan“.
Turkijos klubas prieš išvyką į Lietuvą pakeitė trenerį – vietoj vilčių nepateisinusio 53 metų serbo Igorio Kokoškovo prie vairo stojo ispanas Pablo Laso. 58-erių strategas debiutavo Turkijos čempionato rungtynėse su Stambulo „Fenerbahce“. Šarūno Jasikevičiaus komanda sunkiai, bet įrodė pranašumą 97:94.
Eurolygoje P. Laso teks traukti „Anadolu Efes“ krepšininkus iš gilaus liūno. Su vos penkiais laimėjimais per penkiolika turų jie turnyro lentelėje velkasi priešpaskutiniai – devyniolikti.
Žalgiriečiai su devyniomis pergalėmis ir šešiais pralaimėjimais iki šešiolikto turo starto dalijosi 5–9 pozicijas.
Pasak T. Masiulio, „Anadolu Efes“ į Kauną atvyks mobilizavęsi, kaip kad dažniausiai nutinka ekipai pakeitus trenerį.
„Tai yra sukrėtimas visai komandai. Kiekvienas žaidėjas nori įrodyti savo galimybes naujam treneriui. Tokia permaina 70–80 proc. atvejų yra teigiamas pokytis, ypač pradžioje. Jau Stambulo derbyje jie žaidė su didele energija, ir Eurolygoje tikrai norės grįžti į pergalių kelią. Laukia pavojingas varžovas, nepaisant gausių traumų, vis dar turintis daug talento“, – aiškino vairininkas.
Nuostolių turi ir kauniečiai, kuriems dar negali padėti puolėjas Arnas Butkevičius.
– Treneri, ar jau įžvelgėte „Anadolu Efes“ žaidimo braižo pokyčių vairą perėmus P. Laso?
– Per kelias dienas ką nors pakeisti sunku, bet šiek tiek pamatėme. Galbūt aukštaūgių gynyba buvo kiek pasyvesnė nei anksčiau. Turkijos lygoje dėl legionierių limito žaidė ne visi krepšininkai, nes aikštėje turi būti bent vienas turkas, o registruoti galima tik septynis legionierius. Tikėtina, kad Eurolygoje jų braižas kažkiek keisis.
– Su P. Laso dažnai susidurdavote dirbdamas Barselonoje. Koks yra šio specialisto braižas?
– Jis suteikia daugiau laisvės žaidėjams, puolime leidžia kurti intuityviai. Gynyba – pasyvesnė.
– Į „Anadolu Efes“ gretas po ilgos pertraukos grįžo Vincentas Poirier. Kiek šio patyrusio vidurio puolėjo prisidėjimas keičia varžovų priekinę liniją?
– Jie turėjo daug traumų, tad nemažai žaidimo grindė sunkiaisiais puolėjais – Ercanu Osmaniu ir Rolandu Šmitu. Braižas buvo kiek kitoks, bet grįžus V. Poirier baudos aikštelė tampa gerokai sunkiau pramušama. P. Laso to ir nori.
– Kaip įvertintumėte ant parketo sugrįžusio Dovydo Giedraičio fizinę formą?
– Jis jaučiasi gerai, buvo naudingas per rungtynes su Utenos „Juventus“ (kauniečiai laimėjo 91:75 – aut. past.). Doviui dar reikia laiko, bet kojos skausmas mažesnis. Jo ir po traumos grįžusio Nigelio Williamso-Gosso mums labai reikėjo. Ypač žinant, koks tvarkaraštis mūsų laukia.
– Ar jaučiatės pasiruošę tiek fiziškai, tiek psichologiškai atlaikyti artėjantį varžybų maratoną?
– Ne pirmą kartą mums sukrinta tiek daug rungtynių. Kol kas atrodo, kad esame gerai pasiruošę. Turėsime kaitalioti žaidėjus, skaičiuoti jų minutes aikštelėje.
– Pastarąsias dvejas Eurolygos rungtynes Kaune Jūsų auklėtiniai pradėdavo gana vangiai ir jiems tekdavo vytis varžovus. Ar akcentuojate būtinybę startuoti maksimaliai?
– Tikrai tai pastebime, bet ar galima pakeisti? Lengva pasakyti, akcentuoti, bet to nepakanka. Nežinau, ar tai jaudulys, ar dar kas nors, bet mačus išvykose pradedame kitaip. Grįžus keliems žaidėjams, bus labiau nusistovėjusios rotacijos, kiekvienas žinos savo vietą aikštėje. Viliamės, kad vaizdas bus geresnis.
Naujausi komentarai