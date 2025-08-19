Kol kas neklupčioja ne vien lietuviai

Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda Rygoje po pratęsimo 109:105 palaužusi Latvijos ekipą ir Šiauliuose nugalėjusi be Lukos Dončičiaus žaidusius slovėnus 94:72, yra laimėjusi penkerias draugiškas rungtynes iš eilės.
„Stengiamės, mums sekasi ir aš tuo labai patenkintas. Nežinau, kaip bus Europos čempionate, bet gali būti visko, galime ir paslysti. Pergalės kartais nuramina. Nedaug trūko, kad būtume suklupę Rygoje, tačiau sugebėjome atsikelti ir nugalėti. Tai, kad nenuleidžiame rankų, ugdo charakterį, psichologiją“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Mūsiškiai rugpjūčio 20-ąją Vilniuje „Twinsbet“ arenoje išmėgins jėgas su Turkijos krepšininkais, kuriuos jau nugalėjo Stambule (91:70). Lietuvos rinktinės palydėtuvės į „EuroBasket“ numatytos 22 d. Alytuje, per mačą su Islandijos komanda.
Šešerias kontrolines rungtynes yra laimėję serbai. Jie rugpjūčio 16-ąją Miunchene privertė kapituliuoti 2023 m. pasaulio čempionus vokiečius. Aikštės šeimininkams Kauno žalgirietis Maodo Lo pelnė 6 taškus.
Po keturias pergales yra iškovoję italai ir prancūzai. Pastarieji praeitą savaitę Paryžiuje 78:73 palaužė ispanus. Kauno „Žalgirio“ legionierius Sylvainas Francisco surinko 9 tšk.
Trejas dvikovas paeiliui laimėjo suomiai, būsimieji lietuvių varžovai „EuroBasket“ turnyro B grupėje. Jų lyderis Lauris Markkanenas svariausiai prisidėjo prie pergalės 97:88 prieš lenkus – pelnė 42 tšk. (pataikė 19/20 baudų metimų), dvylika kartų atkovojo kamuolį.
Europos čempionato finalo turnyras vyks rugpjūčio 27–rugsėjo 14 d. Lietuviai pirmiausia varžysis Tamperėje, kur susitiks su Didžiosios Britanijos, Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos rinktinėmis.
Britai yra pralaimėję visas trejas kontrolines rungtynes. Vokiečių statistika – 3 pergalės ir 1 nesėkmė, juodkalniečių – 1:2, švedų – 1:3.
