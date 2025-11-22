Kurtinaitis paskelbė Lietuvos rinktinės krepšininkų sąrašą

Arnas Velička, Ignas Sargiūnas, Kristupas Žemaitis, Mantas Rubštavičius, Laurynas Beliauskas, Martynas Paliukėnas, Gytis Radzevičius, Paulius Danusevičius, Gytis Masiulis, Artūras Gudaitis, Marekas Blaževičius.
Kitą savaitę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradės atranką į FIBA Pasaulio taurę, o pirmaisiais varžovais taps Didžiosios Britanijos krepšininkai.
Su britais Lietuvos rinktinė susitiks ketvirtadienį Londone, o sekmadienį (lapkričio 30 d.) R. Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdos „Švyturio“ arenoje sieks pergalės prieš Italijos rinktinę.
Šeštadienį Garliavos sporto centre vykusioje spaudos konferencijoje R. Kurtinaitis ne tik pristatė dvylikos žaidėjų sąrašą, bet ir pasidžiaugė, kad nauju asociacijos „Lietuvos krepšinis“ projektu.
Nuo šiol kiekvienais metais bus renkama Lietuvos krepšinio sostinė, o pirmasis toks statusas 2026 m. bus suteiktas Kauno rajonui.
Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono sporto centro direktorius Audrius Markevičius, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas ir kiti krepšinio organizacijų vadovai.
