Krepšinio sirgalių šventę sujaukė rinktinės lyderio trauma

Lietuvos krepšinio sirgaliai garsėja savo emocingumu, tačiau pirmadienio vakarą jų jausmai skilo pusiau. Viena dalis aistruolių džiaugėsi dėl labai svarbios Lietuvos rinktinės pergalės 81:78 prieš Suomijos komandą, kita – braukė ašaras dėl ekipos lyderio Roko Jokubaičio traumos. Tiesa, pokalbių metu dar nebuvo aišku, jog R. Jokubaitis iškrito iki čempionato pabaigos.
Pasivaikščiojus po Laisvės alėją ir aplinkines Kauno gatveles, sirgalių antplūdis buvo pastebimas plika akimi. Žmonių nusėstos lauko kavinės per lietuvių rungtynes su suomiais nusidažė mūsų tautiškomis spalvomis. Tiesa, pirmiausia mūsų akį patraukė merginos, sirgusios už lietuvių varžovus.
Viena jų – Klinikinės sveikatos psichologijos magistrantūros studentė Aldona, gimusi Suomijoje, tačiau turinti lietuviškų šaknų, užsiminė palaikanti abi rinktines, tačiau simpatijos nusveria į Suomijos pusę.
„Ne dėl to, kad suomiai pralaimi, o todėl, jog du šio komandos žaidėjai yra pažįstami ir juos matyti aikštelėje labai miela. Tačiau man nesvarbu, kas šį vakarą laimės, esu čia dėl geros nuotaikos”, – atviravo Aldona.
Jos mokslų draugė kursiokė Venla, atvykusi studijuoti į Kauną iš Suomijos, jau atvirai deklaravo savo meilę Suomijos komandai.
„Žinoma labiau palaikau Suomiją, kadangi pati esu suomė. Rungtynės puikios, nors suomių komanda ir pralaimėjo, bet dėl to nesijaučiu blogiau“, – šypsojosi Venla.
Prieš susitikimą su suomiais pakalbintas Rapolas, vienos Kauno mokyklų abiturientas, neslėpė braukęs ašarą dar iki R. Jokubaičio traumos. Tada jį sukrėtė Lietuvos rinktinės pralaimėjimas prieš Vokietijos komandą sukrėtė ne vieną Lietuvos sirgalių.
„Tada verkiau, tikrai pradėjau verkti. Tą dieną norėjau vos ne numirti. Vokiečiai mus sugrąžino į realybę“, – pripažino Rapolas.
Jis iki R. Jokubaičio traumos prognozavo lietuviams medalius, tačiau lyderio nesėkmė gali daug ką apversti aukštyn kojomis.
Statybose dirbantis Armandas po pirmojo rungtynių su suomiais kėlinio teigė jautęs kovos intensyvumas ir nežinomybę, kas laimės.
„Bet kuo toliau, tuo viskas krypsta geryn“, – šypsojosi Armandas.
Kitas pakalbintas sirgalius, virtuvės šefas Martynas, sakė rungtynes atidžiai stebintis nuo pat jų pradžios ir dėl pergalės klausimų nekeliantis.
„Pradžia su suomiais buvo nekokia, bet dabar viskas labai gerai – laimime. Manau, gal ir medaliais kvepia”, – vylėsi Martynas.
Dauguma sirgalių pirmadienį rinkosi atviras miesto erdves, kur buvo galima ne tik stebėti varžybas, bet ir pasimėgauti malonia atmosfera, pabendrauti tarpusavyje, kartu pasidžiaugti komandos sėkmėmis ir pasiguosti dėl nelemtos traumos.
Tą patį tvirtino ir Martynas, minėjęs, jog visuomet, esant palankioms aplinkybėms, ateinąs į miesto erdves pažiūrėti krepšinio rungtynių.
„Čia labai gera atmosfera, daug sirgalių, daug palaikančių, todėl labai smagu. O jei ateini vienas – kompanijos čia visada yra“, – dėstė jis.
Sirgaliai neslepia savo pasididžiavimo Roku Jokubaičiu. Gimnazijos abituriento Mykolo manymu, R. Jokubaitis buvo svarbiausia rinktinės detale.
„R. Jokubaitis yra šios komandos lyderis. Daug taškų, daug rezultatyvių perdavimų – visiška Roko rinktinė šiais metais, todėl jo netektis dar skaudesnė“, – kalbėjo Mykolas.
Nepaisant lyderio patirtos traumos, pašnekovai tvirtino, jog jų palaikymas rinktinei nenuslops ir jie čia rinksis ir kitomis čempionato dienomis.
