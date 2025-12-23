 Lietuvos krepšinio metai: istoriniais pasiekimais ir medaliais spindinti jaunimo rinktinių vasara

2025-12-23 23:19
lietuva.basketball inf.

2025-ieji skaičiuoja paskutines savo dienas. Besibaigiantys kalendoriniai metai Lietuvos krepšiniui dovanojo gausybę pergalingų akimirkų, paskatinusių džiaugtis ir didžiuotis savo šalimi.

„LTU.Basketball“ pradeda keturių straipsnių ciklą, skirtą apžvelgti ryškiausius 2025-ųjų Lietuvos krepšinio įvykius.

Pirmoje dalyje dėmesį skirsime Lietuvos jaunimo rinktinėms.

2025-ųjų vasara Lietuvos jaunimo rinktinėms buvo viena sėkmingiausių istorijoje. Nuo nepriklausomybės atgavimo jaunieji mūsų šalies krepšininkai ir krepšininkės dalyvauja FIBA organizuojamuose Europos ir pasaulio čempionatuose, o prabėgusią vasarą elitiniuose A divizionuose buvo iškovoti 3 medaliai. Tai – trečias geriausias rezultatas mūsų šalies istorijoje.

Daugiau medalių (po keturis) buvo iškovota tik 2008 ir 2016 m. Trys medaliai iškovoti ir 2022-ųjų vasarą.

Taip pat verta paminėti, kad Lietuvos merginos 2025 m. puikiai pasirodė Europos čempionatų B divizionuose – U16 Lietuvos rinktinė iškovojo aukso medalius ir kelialapį į A divizioną, o U18 Lietuvos rinktinė B divizione pateko tarp 4 pajėgiausių komandų.

Medalius Lietuvos rinktinės iškovojo ir studentų pasaulio žaidynėse (5×5 ir 3×3) bei Europos jaunimo olimpiniame festivalyje (5×5 ir 3×3). Tiesa, FIBA reitinguose šie medaliai neatsispindi.

Lietuvos jaunimo rinktinių vadovas Tomas Jasevičius į šią medaliais skaitlingą vasarą žvelgia per ilgos distancijos prizmę ir vertindamas šiuos pasiekimus nėra linkęs į ribinius kraštutinimus:

„Nuo to laiko, kai FIBA pradėjo skirstyti komandas į A, B ir C divizionus, tik Ispanijos, Prancūzijos ir Lietuvos vaikinai nebuvo iškritę į žemesnį divizioną. Tai irgi yra rodiklis, kuris byloja apie mūsų darbo tęstinumą ir krepšinio vystymąsi teisinga linkme“, – pastebi T. Jasevičius.

2025 m. vasarą Europos ir  pasaulio vaikinų čempionatuose medalius iškovojo 7 Europos šalys, o Lietuva buvo tarp 4 šalių, kurios sugebėjo iškovoti du medalius. Kitos 3 tokios šalys – Italija, Prancūzija ir Slovėnija.

Atnaujintame pasauliniame FIBA vaikinų reitinge Lietuva pakilo dviejomis pozicijomis aukščiau. Šiuo metu Lietuvos jaunieji krepšininkai tarp visų pasaulio šalių užima 6-ąją vietą, o tarp Europos rinktinių yra penkta.

Merginų jaunimo reitinge tarp 106 pasaulio rinktinių lietuvės FIBA klasifikacijoje yra 28 vietoje, o tarp Europos rinktinių užima 16 vietą.

Merginų čempionatuose  maloniausia staigmena tapo Lietuvos U20 rinktinė, sugebėjusi nužygiuoti iki Senojo žemyno sidabro medalių.

Lietuvės triumfavo U16 B divizione ir pelnė kelialapį į elitinį divizioną, o U18 Europos B divizione pasiekė stipriausiųjų ketvertą.

Lietuvoje kitąmet vyks U20 Europos merginų čempionatas, o iš viso medalių Senojo žemyno ir pasaulio čempionatuose sieks 7 įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktinės.

Lietuvos jaunimo rinktinių pasiekimai 2025 m. vasarą

U18 Europos merginų čempionatas (B divizionas) – ketvirtoji vieta (trenerė Jurgita Štreimikytė Virbickienė).

U20 Europos vaikinų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Darius Songaila).

U18 Europos vaikinų čempionatas – 9 vieta (7 rungtynės, 6 pergalės). Rinktinės treneris Tomas Urbelionis.

Pasaulio universitetų žaidynės – bronzos medaliai. Studentų rinktinės treneris Mindaugas Lukošius.

Pasaulio universitetų žaidynių 3×3 krepšinio turnyras – aukso medaliai.

Europos jaunimo olimpinis festivalis – bronzos medaliai (rinktinės treneris Tomas Tarasevičius).

Europos jaunimo olimpinio festivalio 3×3 krepšinio turnyras – aukso medaliai.

U20 Europos merginų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Egidijus Ženevičius).

U16 Europos vaikinų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Tomas Tarasevičius).

U16 Europos merginų čempionatas (B divizionas) – aukso medaliai (rinktinės treneris Edvinas Justa).

