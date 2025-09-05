Lietuvos jaunimo rinktinių vadovas įvertino medaliais nusėtą vasarą

Daugiau medalių (po keturis) buvo iškovota tik 2008 ir 2016 m. Trys medaliai iškovoti ir 2022-ųjų vasarą.
Taip pat verta paminėti, kad Lietuvos merginos 2025 m. puikiai pasirodė Europos čempionatų B divizionuose – U16 Lietuvos rinktinė iškovojo aukso medalius ir kelialapį į A divizioną, o U18 Lietuvos rinktinė B divizione pateko tarp keturių pajėgiausių komandų.
Medalius Lietuvos rinktinės iškovojo ir studentų pasaulio žaidynėse (5×5 ir 3×3) bei Europos jaunimo olimpiniame festivalyje (5×5 ir 3×3). Tiesa, FIBA reitinguose šie medaliai neatsispindi.
Lietuvos jaunimo rinktinių vadovas Tomas Jasevičius į šią medaliais skaitlingą vasarą žvelgia per ilgos distancijos prizmę ir vertindamas šiuos pasiekimus nėra linkęs į ribinius kraštutinumus.
„Nuo to laiko, kai FIBA pradėjo skirstyti komandas į A, B ir C divizionus, tik Ispanijos, Prancūzijos ir Lietuvos vaikinai nebuvo iškritę į žemesnį divizioną. Tai irgi yra rodiklis, kuris byloja apie mūsų darbo tęstinumą ir krepšinio vystymąsi teisinga linkme“, – pastebėjo T. Jasevičius.
Jūsų dėmesiui – ltu.basketball parengtas interviu su T. Jasevičiumi. Nuo 1998 m. su pertraukomis asociacijoje „Lietuvos krepšinis“ (buvusi LKF) dirbantis T. Jasevičius pasidalino savo įžvalgomis apie Lietuvos krepšininkų ugdymą ir kalbėjo apie tai, ką krepšinio bendruomenė gali išsinešti iš tokių derlingų vasarų kaip ši.
Labiausiai džiaugiasi dėl merginų
– Tomai, kaip apibendrintumėte 2025-ųjų Lietuvos jaunimo rinktinių vasarą?
– Žvelgiant į vaikinų rinktines, mes visada esame pasirengę kautis dėl Europos ir pasaulio čempionatų medalių ir lipti ant pakylos. Vienais metais tą pasiseka įvykdyti, kitais – ne. 2023 ir 2024 m. kažkur nepasisekė, o šiemet aplinkybės susiklostė palankiai.
Aišku, U20 merginų rinktinė mane labai maloniai nustebino, nes tokių medalių mes dar neturėjome. Kiek save atsimenu, tai man buvo pats netikėčiausias medalis jaunimo krepšinyje. Buvo nemažai atsisakiusių žaidėjų, todėl laukėme jaunesnių U18 rinktinės narių. Dar liepą jos žaidė Europos čempionato B divizione, kuris vyko Vilniuje ir Alytuje. Mums labai pasisekė, kad merginos prisijungė ir šiandien turime tokį rezultatą. Taip pat labai smagu, kad U16 merginos sugebėjo grąžinti Lietuvą į A divizioną.
– Skaudžiausiai Lietuvai susiklostė U18 Europos čempionatas, kai netikėtai buvo pralaimėta jau aštuntfinalyje. Po šios nesėkmės viešoje erdvėje pasigirdo svarstymų, kad prie jaunimo rinktinių vairo turėtų stovėti labiau žinomi ir patyrę treneriai. Ką apie tai manote?
– Dabar „ant karštųjų“ anksti daryti išvadas. Bet per savo darbo metus aš mačiau daug sėkmės istorijų, kai medalius Lietuvos rinktinėms iškovojo krepšinio mokyklų treneriai – Kazys Maksvytis, Marius Linartas, Raimundas Kairys, Ramunė Kumpienė, Vilius Stanišauskas, Mindaugas Noreika.
Daryti išvadas, kurios remiasi karštomis emocijomis, nedrįsčiau. Reikia visiems sėsti ir kalbėtis. Turime keletą mėnesių ir kalbėsimės su suinteresuotomis grupėmis, dėliosimės prioritetus, žmones, trenerius ir su jais aktyviai bendrausime. Drastiški ir neapgalvoti sprendimai nepadės, nes krepšinyje būna įvairių situacijų, iš kurių treneriai mokosi.
– Kaip manote, kokie komponentai yra esminiai, norint pasiekti tokius aukštus rezultatus kaip 2025 m. vasarą?
– Turi daug kas sukristi. Yra traumų prevencija ir jų rizikos. Be to, vis daugiau jaunų žaidėjų išvyksta į JAV ir su jų grįžimu vasarą būna įvairių situacijų. Jiems mokslo įstaigos ir treneriai gali rekomenduoti likti Amerikoje ir toliau aktyviai tobulinti įgūdžius. Su šia situacija susiduriame ne tik mes, bet ir visa Europa ir tai yra iššūkis.
Kalbant apie trenerių pasirinkimus, mes visada dėliojamės pliusus ir minusus. Pasiruošimui turime vidutiniškai 30–35 dienas, per kurias stengiamės sužaisti 7–8 kontrolines rungtynes ir išvažiuoti į turnyrą užsienyje, kuris taip pat suteikia reikalingos patirties. Tai yra tarsi čempionato pogrupio mikrociklas.
Pasiruošimas visada vyksta Lietuvoje. Iš esmės sportuojame Vilniuje, Druskininkuose, Birštone, Anykščiuose, Kaune, dabar puikią sporto bazę turi Molėtai. Tai yra pagrindiniai stovyklų miestai.
Svarbiausia – kryptingas darbas
– 2005 m. ir vėliau gimę Lietuvos rinktinių nariai Moksleivių krepšinio lygoje (MKL) jau žaidė pagal modernesnes taisykles. Kiek įtakos tai turėjo prabėgusios vasaros sėkmei?
– Jei MKL nusprendžia, kad reikia atnaujinti taisykles ir kažką daryti kitaip nei anksčiau, aš lyga tikrai pasitikiu. Tą sprendžia aukštas kompetencijas turintys treneriai ir kiti specialistai, kurie tuo gyvena kasdien.
Mes esame rezultato siekianti sporto organizacija ir, aišku, norisi visada laimėti. Šią vasarą U20 merginų čempionate Prancūzijos merginos užėmė 13-ąją vietą. Prancūzėms buvo prognozuojami medaliai, bet jos žaidė rungtynes prieš Portugaliją dėl išlikimo A divizione. Nesėkmingos situacijos pasitaiko visiems.
Nesakyčiau, kad kažkada buvome gilioje krizėje. Kitaip tariant, kelių metų medalių nelaimėjimas nereiškia, kad mes esame duobėje. Išvedus vidurkį, mes kasmet laimime po 1,5 medalio. Manyčiau, ši tendencija galėtų tęstis toliau. Lietuvoje krepšinis yra „Nr. 1“ sporto šaka, daug vaikų nori aktyviai jį žaisti.
– Ką galime pasiimti kiekvienas asmeniškai iš tokios sėkmingos jaunimo vasaros?
– Visada smagu matyti laiminčią Lietuvą. Svarbiausias šios vasaros pliusas yra tas, kad po dviejų „sausų“ vasarų mes laimėjome keturis medalius ir tas emocinis fonas vėl tapo pozityvesnis. Pagrindinė žinutė – niekas neturi nukabinti nosies. Gali vienu gyvenimo tarpsniu pasisekti, o kitu – nepasisekti. Reikia kryptingai eiti tikslo link ir tik tada pavyks įgyvendinti svajones.
Dabar ir merginų susidomėjimas krepšiniu auga. Merginos sėkmingai žaidžia tiek A, tiek B divizionuose. Net krepšiniu nesidomintys žmonės žino Justę Jocytę, Danielę Paunksnytę, Sintiją Aukštikalnytę, Gabiją Galvanauskaitę, seseris Miglę ir Eglę Kisarauskaites. Tai yra nuostabus dalykas ir jaunas merginas šios pavardės vilioja pradėti žaisti krepšinį.
Lietuvos jaunimo rinktinių pasiekimai 2025 m. vasarą
U18 Europos merginų čempionatas (B divizionas) – ketvirtoji vieta (trenerė Jurgita Štreimikytė Virbickienė).
U20 Europos vaikinų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Darius Songaila).
U18 Europos vaikinų čempionatas – 9 vieta (7 rungtynės, 6 pergalės). Rinktinės treneris Tomas Urbelionis.
Pasaulio universitetų žaidynės – bronzos medaliai. Studentų rinktinės treneris Mindaugas Lukošius.
Pasaulio universitetų žaidynių 3×3 krepšino turnyras – aukso medaliai.
Europos jaunimo olimpinis festivalis – bronzos medaliai (rinktinės treneris Tomas Tarasevičius).
Europos jaunimo olimpinio festivalio 3×3 krepšinio turnyras – aukso medaliai.
U20 Europos merginų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Egidijus Ženevičius).
U16 Europos vaikinų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Tomas Tarasevičius).
U16 Europos merginų čempionatas (B divizionas) – aukso medaliai (rinktinės treneris Edvinas Justa).
