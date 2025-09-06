Derlinga jaunimo vasara: medaliai – visų spalvų

2025-ieji mūsų šalies jauniesiems krepšininkams – vieni sėkmingiausių: Europos čempionatų A divizionuose iškovoti trys medaliai. Daugiau trofėjų – po keturis – laimėta tik 2008-aisiais ir 2016-aisiais.
Be to, šiemet pasižymėjo ir trijulių krepšinio (3 prieš 3) komandos, ir studentų rinktinė. Jaunučių (iki šešiolikos metų) merginų ekipa triumfavo B divizione ir pelnė kelialapį į A divizioną.
Deja, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje ir studentų pasaulio žaidynėse iškovoti medaliai neatsispindi Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) reitinguose.
„Kai FIBA pradėjo skirstyti rinktines į A, B ir C divizionus, tik Ispanijos, Prancūzijos ir Lietuvos vaikinai nebuvo iškritę į žemesnį divizioną. Tai irgi rodiklis, liudijantis mūsų darbo tęstinumą ir krepšinio vystymąsi teisinga linkme“, – teigė T. Jasevičius.
– Man netikėčiausia – 20-mečių merginų rinktinės sėkmė. Sudarant komandą nemažai žaidėjų atsisakė, tad laukėme papildymo iš aštuoniolikmečių ekipos. Džiugu, kad jaunės prisijungė ir turime puikų rezultatą. Taip pat labai smagu, kad šešiolikmetės merginos sugebėjo grąžinti Lietuvą į A divizioną. Skaudžiausiai susiklostė aštuoniolikmečių vaikinų Europos čempionatas – mūsų rinktinė netikėtai suklupo aštuntfinalyje, – dalijosi mintimis T. Jasevičius.
– Po aštuoniolikmečių nesėkmės viešojoje erdvėje buvo svarstymų, kad prie jaunimo rinktinių vairo turėtų stovėti labiau žinomi ir patyrę treneriai. Ką apie tai manote?
– Dar anksti daryti išvadas. Mačiau daug sėkmės istorijų, kai Lietuvos rinktines iki medalių nuvedė krepšinio mokyklų treneriai – Kazys Maksvytis, Marius Linartas, Raimundas Kairys, Ramunė Kumpienė, Vilius Stanišauskas, Mindaugas Noreika. Kalbėsimės su mūsų specialistais, suinteresuotomis grupėmis, rikiuosime prioritetus. Drastiški ir neapgalvoti sprendimai nepadės, nes krepšinyje būna įvairių situacijų, iš kurių treneriai mokosi.
Vis daugiau jaunų žaidėjų išvyksta į JAV, o grįžti vasarą kyla įvairių problemų.
– Kokie, Jūsų nuomone, pagrindiniai sėkmės veiksniai?
– Turi daug kas palankiai susiklostyti. Yra traumų prevencija ir jų rizikos. Be to, vis daugiau jaunų žaidėjų išvyksta į JAV, o grįžti vasarą kyla įvairių problemų – mokslo įstaigos ir treneriai gali rekomenduoti likti Amerikoje ir toliau aktyviai tobulinti įgūdžius. Su tuo susiduriame ne tik mes, bet ir kitos Europos šalys. Pasiruošti rinktinės turi vidutiniškai 30–35 dienas, stengiasi sužaisti septynerias ar aštuonerias kontrolines rungtynes, išvykti į turnyrą užsienyje. Treniruočių stovyklos rengiamos Lietuvoje, komandos sportuoja Vilniuje, Druskininkuose, Birštone, Anykščiuose, Kaune, puikią sporto bazę turi Molėtai. Svarbu, kad po dviejų „sausų“ vasarų mūsų jaunimas vėl nudžiugino medaliais – emocinis fonas tapo pozityvesnis. Pagrindinė žinutė – niekada nereikia nukabinti nosies, svarbu kryptingai eiti link tikslo.
Rezultatai
Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinių pasiekimai 2025 m. vasarą:
Europos jaunimo olimpinio festivalio vaikinų trijulių krepšinio (3 prieš 3) turnyras – aukso medaliai (komandos treneris Svajūnas Sidabras);
Europos jaunučių (iki 16 metų) merginų čempionatas, B divizionas – aukso medaliai (komandos treneris Edvinas Justa);
Pasaulio universitetų žaidynių vaikinų trijulių krepšinio (3 prieš 3) turnyras – aukso medaliai (komandos treneris Dainius Novickas);
Europos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų krepšinio čempionatas – sidabro medaliai (komandos treneris Tomas Tarasevičius);
Europos jaunimo (iki 20 metų) merginų krepšinio čempionatas – sidabro medaliai (komandos treneris Egidijus Ženevičius);
Europos jaunimo (iki 20 metų) vaikinų krepšinio čempionatas – sidabro medaliai (komandos treneris Darius Songaila);
Europos jaunimo olimpinis festivalis, vaikinų krepšinio turnyras – bronzos medaliai (komandos treneris Tomas Tarasevičius);
Pasaulio universitetų žaidynės, vaikinų krepšinio turnyras – bronzos medaliai (komandos treneris Mindaugas Lukošius);
Europos jaunių (iki 18 metų) merginų krepšinio čempionatas, B divizionas – ketvirta vieta (komandos trenerė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė);
Europos jaunių (iki 18 metų) vaikinų krepšinio čempionatas – devinta vieta (komandos treneris Tomas Urbelionis).
