Lyderiams atsikvėpti leidę kauniečiai laimėjo be vargo

LKL čempionai išvykoje 94:68 pranoko Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (3-5), kurio fiksuota penkių pergalių serija LKL, kurią remia „Betsson“ bei Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT) galiausiai nutrūko.
Pirmojo rato finiše žalgiriečiai čempionato turnyrinėje lentelėje žengia pirmi. Kėdainiečiai dalijasi 6-7 vietomis su Utenos „Juventus“ (3-5) krepšininkais.
Šįkart Lietuvos čempionai mačui neregistravo ir ilsino kelis žaidėjus: Sylvainą Francisco, Maodo Lo bei Ąžuolą Tubelį. Atsiradusias laisvas vietas sudėtyje užpildė ne tik debiutuoti jau spėję Kajus Mikalauskas ir Ignas Štombergas, bet ir jų kolega iš jaunimo sistemos, Dominykas Daubaris, bei po kurio laiko ant parketo sugrįžęs Dovydas Giedraitis.
18-metis puolėjas pirmajame savo mače LKL, kurią remia „Betsson“, per 8,5 minutės realizavo visus tris metimus ir pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir surinko 11 naudingumo balų.
Po riešo traumos atsigavęs D. Giedraitis iškart buvo rezultatyviausias savo komandos žaidėjas – jis pasižymėjo 13 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, trissyk suklydo ir surinko 9 naudingumo balus.
Efektyvumu nugalėtojų gretose niekas neprilygo Arnui Butkevičiui, kurio sąskaitoje – 12 taškų, 3 atkovoti kamuoliai ir 17 naudingumo balų.
Šeimininkų tarpe išsiskyrė Justinas Ramanauskas (14 tšk., 3 rez. perd., 13 naud. bal.) bei Tony Perkinsas (13 tšk., 3 atk. kam., 13 naud. bal.).
Susitikimo pradžioje ankstyvo pranašumo nesusikrovė nei vieni, nei kiti – pirmaujanti ekipa keitėsi šešis kartus. Abiejų komandų žaidėjai dalijosi atsakomybėmis puolime, o ketvirčio pabaigoje nedidelį pranašumą turėjo kauniečiai – 21:19.
Antrajame kėlinyje į žaidimą sėkmingai įsiliejo D. Daubaris – jis per kelias minutes pasižymėjo 8 taškais, o savuosius metimus realizavus ir Dustinui Slevai bei D. Giedraičiui, komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas (41:29). Panašią persvarą „Žalgiris“ nusinešė į rūbinę – 45:31.
Šeimininkai kiek sėkmingiau pradėjo antrąją dalį (38:47), tačiau tai ilgai nesitęsė – svečiai atsakė atkarpa 15:2 ir kaip reikiant nurūko į priekį (62:40). Kėdainiečiai vėl ėmė kopti į kalną ir tą darė gana sėkmingai. Trečiojo ketvirčio pabaigoje 8 taškus pelnė Justinas Ramanauskas ir „Nevėžio-Paskolų klubo“ situacija nebebuvo beviltiška – 56:68.
Žaliai balti nesubyrėjo, suaktyvino pastangas gynyboje ir pamažu toliau tvirtino pergalės pamatus. Likus penkioms minutėms, abejonių dėl rungtynių nugalėtojo nebuvo daug (82:61). Laimono Eglinsko auklėtiniai susitaikė su mačo baigtimi ir nebesurengė rimtesnio spurto, o kauniečiai galiausiai įsirašė septintąją pergalę į savo kraitį.
"Sylvainas ir Maodo daug žaidė Europos čempionate, o mes nerasdavome laiko jų poilsiui. Nors kartą pavyko nuimti juos, kad pailsėtų nuo krepšinio, nuo kamuolio, tokia ir buvo idėja. Dėl Ąžuolo nesinorėjo rizikuoti, bet šiaip viskas tvarkoje, - aiškino T. Masiulis. - Mums reikėjo žaidėjų su kamuoliu, kurie galėtų valdyti komandą. Dovis Giedraitis yra patyręs žaidėjas ir žino, ką mes norime žaisti. Smagu, kad grįžo, turime dar vieną žmogų, žaidžiantį su kamuoliu ir galintį gintis“.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Justinas Ramanauskas 14, Tony Perkinsas 13, J.D. Muila 8, Trentas McLaughlinas 7, Justinas Marcinkevičius 6.
„Žalgiris“: Dovydas Giedraitis 13, Arnas Butkevičius 12, Dustinas Sleva ir Ignas Brazdeikis po 11, Edgaras Ulanovas 10, Mantas Rubštavičius 9, Dominykas Daubaris 8, Deividas Sirvydis 6.
