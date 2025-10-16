Mindaugas Balčiūnas: miestai yra pasirengę rengti 2027 metų Europos moterų krepšinio čempionatą

„Mes iš esmės pasiruošę tokias varžybas organizuoti, kad ir kitą savaitę. Arenos pilnai pasirengusios, reikalingi minimalūs pakeitimai“, – ketvirtadienį spaudos konferencijos metu teigė asociacijos prezidentas M. Balčiūnas.
Ketvirtadienį Seime vykusiame 2027 metų Europos moterų krepšinio čempionato pristatyme buvo pasidalinta, kad Lietuvoje krepšinio rungtynės vyks dviejuose miestuose – Klaipėdoje ir Vilniuje.
M. Balčiūnas teigė, kad organizuoti rungtynes Kaune nebuvo svarstyta, o Vilnius yra laikomas optimaliu miestu organizuoti turnyrą.
„Mes esame labai patenkinti Vilniumi. Turėjom tokių testinių renginių, vienas iš jų buvo praeitas langas su belgėmis, kai „Twinsbet“ arenoje – šeši tūkstančiai (BNS – žiūrovų). (...) Tai optimali arena ir miestas patogus, yra oro uostas, viešbučiai. Keletą tūkstančių svečių atvažiuos, keturi tūkstančiai užsienio, FIBA ir federacijų atstovų“, – teigė jis.
Pasak asociacijos prezidento, Lietuvoje vyks grupės varžybos ir finalinis čempionato etapas.
Renginio globėju tapo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė deleguota čempionato ambasadore.
Bendrai čempionato organizavimui Lietuvoje numatoma kaina siekia 3,8 mln. eurų. Kainą apima renginio organizavimo teisių mokestis, arenų nuoma bei jų puošyba, apgyvendinimo, reklamos, logistikos ir organizacinio komiteto išlaidos.
Vilniaus miesto savivaldybei vienos grupės varžyboms ir finaliniam etapui organizuoti kaina sieks apie 1,3 mln. eurų. Nacionalinė sporto agentūra prie renginio organizavimo turėtų prisidėti tokia pačia suma.
Klaipėdos savivaldybei Lietuvos moterų rinktinės grupės varžybų organizavimas kainuos 650 tūkst. eurų.
Likusią sumą turėtų padengti rėmėjai ir komerciniai partneriai.
Konferencijos metu buvo užsiminta, kad asociacija sieks gauti teises organizuoti Europos vyrų krepšinio pirmenybes 2033 metais, tačiau pasak M. Balčiūno, šiuo metu stengiamasi susikoncentruoti į moterų čempionato organizavimą.
