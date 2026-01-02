Naujiena „Ryte“: komandos gretas stiprina Jordanas Caroline’as

Caroline’as į Vilnių atvyksta tiesiai iš stipriausios Prancūzijos lygos („Betclic ÉLITE“), kur šį sezoną gynė Saint-Quentino komandos spalvas. Atstovaudamas šiai ekipai, krepšininkas turėjo solidų vaidmenį: vidutiniškai per kiek daugiau nei 29 minutes jis pelnydavo po 10,2 taško, atkovodavo po 6,5 kamuolio ir rinkdavo 8,6 naudingumo balo.
Krepšininkas turėjo galiojantį kontraktą su Prancūzijos klubu iki šio sezono pabaigos, tačiau po užsitęsusių derybų pasiekė susitarimą dėl sportinės veiklos sutarties nutraukimo. Tad sostinės klubui neteks mokėti perėjimo kompensacijos.
„Išvykus Gyčiui, sudėtyje iškart pasijautė spragos – labiausiai tai jautėsi gynyboje bei kovose dėl atšokusių kamuolių. Ieškojome žaidėjo, galinčio žaisti be kamuolio, gebančio pasiūlyti daug energijos bei fiziškumo abejose aikštės pusėse, o taip pat turinčio europinės patirties. Būtent toks yra Jordano žaidimo stilius, – apie naujoką kalbėjo „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. – Iš jo mes tikrai nereikalausime akį traukiančios statistikos, iš jo mes reikalausime naudos komandai. Be visa to, reikalui esant, tvirtai sudėtas Jordanas galės pasislinkti ir į sunkiojo krašto poziciją, todėl galėsime būti šiek tiek įvairesni puolime.“
Amerikiečio karjera pasižymi įspūdingais skaičiais jau nuo studijų laikų. Atstovaudamas Nevados universiteto „Wolf Pack“ komandai, jis įsirašė į Nevados universiteto ir NCAA metraščius – puolėjas peržengė 2000 karjeros taškų ribą ir tapo „Mountain West“ konferencijos rekordininku pagal surinktus dvigubus dublius, taip aplenkdamas net NBA čempioną Andrew Bogutą. Studijų metais J. Caroline’as ne tik skynė mėnesio MVP apdovanojimus, bet ir nuvedė savo komandą iki pat prestižinio NCAA „Sweet 16“ etapo, o paskutiniame sezone vidutiniškai rinko po 17 taškų ir 9,6 atkovoto kamuolio. Nors 2019 m. NBA naujokų biržoje nebuvo pašauktas, krepšininkas savo vertę įrodė Los Andželo „Lakers“ vasaros lygos komandoje ir tų pačių metų liepą pasirašė sutartį su pagrindine ekipa.
Nors dėl rugsėjį atliktos pėdos operacijos NBA debiutuoti nepavyko, puolėjas demonstravo solidų žaidimą dukterinėje „South Bay Lakers“ komandoje. NBA G lygoje jo statistiką (vid. 11,6 taško, 8,1 atkovoto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo) apribojo tik sausį patirta kirkšnies trauma, dėl kurios jis buvo priverstas praleisti likusią sezono dalį.
Savo vertę Europoje jis įrodinėjo ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose aukščiausio lygio lygose: Italijoje (Trento „Aquila Basket“), Ispanijoje (Fuenlabrados „Baloncesto“) bei Izraelyje.
Naujasis „Ryto“ narys jau Vilniuje, o po medicininės patikros prisijungs prie komandos treniruočių. Pirmąsias savo rungtynes su komanda J. Caroline’as turėtų sužaisti netrukus.
