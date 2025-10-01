 „Neptūnas“ neatsilaikė prieš Rumunijos klubą

2025-10-07 23:01 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos „Neptūno“ komanda Europos taurės turnyre patyrė antrąją nesėkmę. Gedimino Petrausko auklėtiniai antradienio vakarą namuose 102:107 (28:19, 28:29, 22:29, 24:30) nusileido Klužo Napokos „U-BT“  (Rumunija) krepšininkams. 

Klaipėdiečiai pirmąjį ketvirtį sužaidė užtikrintai ir po jo turėjo 9 taškų persvarą (28:19). Antrajame kėlinyje jau vyko atkakli kova, o komandos išėjo ilsėtis aikštės šeimininkams turint 8 taškų persvarą.

Trečiajame kėlinyje „Neptūnas“ buvo įgijęs dviženklę persvarą (64:54), tačiau Rumunijos ekipa vis labiau artėjo, o po trijų kėlinių atsiliko vos vienu tašku.  

Ketvirtajame kėlinyje vyko labai atkakli ir permaininga kova, o jos pabaigoje sėkmė nusišypsojo svečiams. 

„Neptūnas“: Donatas Tarolis 23, Arnas Velička 19, Rihardas Lomažas ir Harrisonas Cleary po 10, Mindaugas Girdžiūnas 9. 

„U-BT“: Daronas Russellas 37, Mitchellas Creekas 18, Karelas Guzmanas ir Nathanas Mensah po 15.

 

 

 

 

 

