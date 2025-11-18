 Nervingoje dvikovoje „Neptūnas“ nusileido svečiams iš Graikijos

2025-11-18 21:57
bcneptunas.lt inf.

Klaipėdos „Neptūnui“ nepavyko grįžti į pergalių kelią Europos taurėje. Namuose buvo patirtas skaudus pralaimėjimas Salonikų „Aris“ ekipai rezultatu 87:93 (28:21, 18:29, 18:23, 23:20).

Rungtynes abi komandos pradėjo klaidomis, bet uostamiesčio klubas per pirmąsias tris minutes smeigė keturis tritaškius ir išsiveržė į priekį (13:6). „Aris“ į tai atsakė atkarpa 0:5 ir rezultatą sušvelnino (13:11). Sužaidus beveik 6 minutes „Neptūno“ komandoje pirmą kartą aikštelėje pasirodė ekipos naujokas A. Majauskas. Naujoko dvi taiklios baudos ir H. Cleary taiklus tritaškis padidino klaipėdiečių persvarą iki dviženklės (26:14). Ketvirtį kiek geriau užbaigė E. Mitrou-Longo vedami graikai, bet po pirmųjų 10-ties minučių priekyje buvo aikštelės šeimininkai (28:21).

Antrąjį kėlinį svečiai iš Graikijos pradėjo suaktyvinę gynybą ir perėmę 5 kamuolius, rezultatą išlygino (30:30). Ketvirčio viduryje žaidimas tapo apylygis, komandos keitėsi taikliais metimais, bet sužaidus kiek daugiau nei 6 minutes svečiai pirmą kartą rungtynėse išsiveržė į priekį (36:37). Graikai ir toliau kibiai gynėsi ir spurtu 2:9 padidino savo persvarą (43:48). Į ilgąją pertrauką komandos išėjo ilsėtis aikštelės šeimininkams atsiliekant (46:50).

Trečiąjį ketvirtį tritaškiu atidarė D. Tarolis (49:50). Aikštelėje vyko atkakli dvikova ir sužaidus tris su puse minutės abi komandos buvo įmetusios tik po 3 taškus (49:53). Z. Watermanas ir A. Majauskas užsidirbo po ketvirtąją pražangą ir svečiai pradėjo tolti (49:57). Kėliniui einant į antrąją dalį Salonikų klubui atsirišo krepšys ir po taiklių A. Noua ir A. Kulbokos tritaškių persvara pasiekė 17 taškų ribą (49:66). Kiek daugiau nei 5 minutes taškų nepelnę klaipėdiečiai kilo į kovą ir po taiklių R. Lomažo ir Z. Watermano metimų rezultatą sušvelnino (58:66). Ketvirčio pabaigoje abi ekipos keitėsi taikliais metimais, bet priekyje vis dar buvo svečiai (64:73).

Paskutiniajame ketvirtyje „Neptūno“ krepšininkai ir toliau mažino skirtumą (69:75). A. Velička, M. Girdžiūnas ir H. Cleary tritaškiais bandė traukti į priekį Klaipėdos klubą, bet graikai nenusileido ir po B. Joneso metimo vėl padidino skirtumą iki dviženklio (75:85). Keturis gynėjus išstatęs uostamiesčio klubas pademonstravo charakterį ir likus žaisti kiek daugiau nei pusantros minutės, po A. Veličkos tritaškio, sumažino atsilikimą iki šešių taškų (84:90). Vis tik rungtynių baigtį nusprendė taiklus E. Mitrou-Longo metimas ir svečiai išsivežė pergalę (87:93).

Klaipėdos „Neptūnas“: R. Lomažas 26 (7 rez.perd.), A. Velička 13, H. Cleary 12, Z. Watermanas ir A. Majauskas – po 9.

Salonikų „Aris“: A. Noua 24 (8 atk.kam.), B. Jonesas  (8 atk.kam, 7 rez.perd.) ir E. Mitrou-Longas – po 17.

