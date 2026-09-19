 Pasaulio 3x3 jaunimo krepšinio čempionate lietuviai laimėjo aukso medalius

Pasaulio 3x3 jaunimo krepšinio čempionate lietuviai laimėjo aukso medalius

2026-09-19 17:05 klaipeda.diena.lt inf.

Kinijoje – lietuvių triumfas. Lietuvos jaunimo (iki 23 metų) trijulių krepšinio rinktinė rezultatu 19:18 palaužė kaimynę Latviją ir tapo čempionais.

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<span>Pasaulio 3x3 jaunimo krepšinio čempionate lietuviai laimėjo aukso medalius</span>
Pasaulio 3x3 jaunimo krepšinio čempionate lietuviai laimėjo aukso medalius / FIBA nuotr.

Pasaulio 3x3 jaunimo krepšinio čempionato finale Paulius Velutis įmetė 9 taškus, o Rokas Jocys ir Kajus Leliukas pelnė po 5 taškus, Nojus Vaivada liko be taškų.

Pusfinalyje lietuviai rezultatu 22:15 įveikė serbų krepšininkus, ketvirtfinalyje – Naująją Zelandiją (21:17), Lietuvos atstovai grupių etape taip pat įveikė Pietų Korėją (20:18), Kiniją (22:16), Jungtines Valstijas (21:14) ir Argentiną (21:12).

Antroji vieta teko latviams, trečioji – australams.

Tai – antras iš eilės Lietuvos jaunimo rinktinės triumfas U23 pasaulio čempionate.

Šiame straipsnyje:
Pasaulio 3x3 jaunimo krepšinio čempionatas
finalas
Lietuvo rinktinė
Čempionai

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