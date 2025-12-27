Pergalės link stūmė solidus pataikymas

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namuose 104:78 įveikė Gargždų „Gargždus“ (4-9) ir sugrįžo į pergalių kelią.
Pirmoji šių komandų akistata, tiesa, baigėsi gargždiškių pergale. Tąkart šeimininkai pabėgo dar pirmajame kėlinyje ir sutriuškino uteniškius – 91:74.
Iki šių rungtynių, ekipos buvo turnyrinės lentelės kaimynės, turėjusios tiek pat laimėjimų, tačiau po šio vakaro akistatos „Juventus“ įgijo pranašumą.
Rungtynes aktyviau pradėjo šeimininkai (7:2) , tačiau Jalonas Pipkinsas, prametęs pirmuosius savo metimus, galiausiai prisitaikė ir priartino savo komandą – 9:12. Po abiejų ekipų pasitarimo šviesas į save nukreipė Karolis Giedraitis, bet uteniškiai neleido persverti rezultato – 15:16. Vis dėlto kėlinio pabaigoje svečiams parako nebeužteko – Luko Ulecko ir Pauliaus Valinsko duetas surengė savąjį pasirodymą ir šeimininkai nurūko į priekį – 27:19.
Antrojo kėlinio taškų sąskaitą atidarė Donato Sabeckio tolimas šūvis, sukrovęs K. Kemzūros kariaunai dviženklį pranašumą (30:19), kuris netrukus išaugo ir iki triuškinamo – 39:23. Ketvirčio viduryje komandos keitėsi taikliais metimais, tačiau Eriko Venskaus užtikrinti dvitaškiai išlaikė tokį patį atstumą – 46:31. Jau atrodė, kad J. Pipkinsas uždarys pirmąją rungtynių dalį baudų metimais, tačiau po jų E. Venskus paleido metimą iš savo aikštelės pusės ir grąžino šeimininkams rekordinę persvarą – 59:42.
Po ilgosios pertraukos uteniškiai pradėjo spurtu 8:2 ir svečių viltys tik dar labiau dužo – 67:44. Nerezultatyviausiame šių rungtynių kėlinyje Laurynas Vaištaras kartu su Nojumi Mineikiu bandė traukti savo komandą, tačiau kiekvienam gargždiškių metimui šeimininkai turėjo po atsaką ir po 30 minučių dar labiau padidino atotrūkį – 79:56.
Paskutinis kėlinys intrigos jau nebepadovanojo – „Juventus“ lietuviai pradėjo ketvirtį dviem tolimais metimais (85:60), tačiau vėliau „Gargždų“ gynėjai kiek aptirpdė deficitą – 72:88. Visgi Malikas Johnsonas tuomet atsakė savo dūriais, Evaldas Šaulys pridėjo 100-ąjį tašką (100:76), o uteniškiai sužaidė rezultatyviausią šio LKL, kurią remia „Betsson“, sezono mačą ir įsirašė pergalę – 104:78.
Šeimininkus į pergalę traukė daugiausiai naudingumo balų savo karjeroje surinkęs L. Uleckas, kuris įsirašė 20 taškų (5/6 dvit., 1/4 trit., 6/7 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir surinko 34 efektyvumo balus. Jam talkino Ivanas Vranešas, kuris susitikimą baigė savo sąskaitoje turėdamas 18 taškų (6/10 dvit., 6/7 baud.) ir 23 naudingumo balus.
Tuo tarpu „Gargždų“ neišgelbėjo net ir keturi krepšininkai, kurie surinko dviženklį naudingumo balų skaičių. Ryškiausias tarp jų šiandien buvo J. Pipkinsas, surinkęs 14 taškų (3/5 dvit., 8/8 baud.), išskirstęs 4 rezultatyvius perdavimus ir įsirašęs 19 naudingumo balų.
Svečių komandoje debiutavo ir prieš šventes ekipą papildęs Justinas Turneris. Jis ant parketo praleido net 28 minutes, o per jas į komandos kraitį pridėjo 4 taškus.
„Juventus“: Lukas Uleckas 20, Ivan Vraneš 18, Erikas Venskus 14, Hassanas Diarra 13, Malikas Johnsonas 11, Paulius Valinskas 10, Šarūnas Beniušis 6.
„Gargždai“: Paulius Petrilevičius 15, Jalonas Pipkinsas 14, Laurynas Vaištaras 13, Nojus Mineikis 9, Karolis Giedraitis ir Brandonas Horvathas po 7, Trey'us Pulliamas 6.
„Pirmąją Kalėdų dieną vakare mes jau rinkomės į treniruotę. Esame profesionalai. Kaip sakydavo mano buvęs treneris Vladas Garastas: aš nekaltas, kad jūs - krepšininkai. Dabar aš tą patį kartoju savo žaidėjams, - sakė K. Kemzūra. - Pirmoje dalyje labai gerai pataikėme, virš 70 proc., bet gynyboje nebuvome idealūs. Ypač greitajame jų puolime. Po pertraukos susitvarkėme ir su šiomis problemomis. Vyrai žaidė patikimai kertiniais momentais“.
Naujausi komentarai