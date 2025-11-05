 Pipkinso vedami „Gargždai“ Citadele KMT mūšyje nukovė šiauliečius

2025-11-05 22:23
LKL.lt inf.

Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) prasidėjo antrojo rato kovos. Dramatišką pergalę pasiekė „Gargždai“ (2-3), kurie namuose 102:91 (25:19, 25:27, 24:26, 28:19) palaužė „Šiaulius“ (2-3).

Pipkinso vedami „Gargždai" Citadele KMT mūšyje nukovė šiauliečius

Pirmojoje akistatoje „Šiauliai“ buvo įveikę oponentus 89:83.

Nebeliko ekipų, kurios turėtų vos vieną laimėjimą Citadele KMT, tad intriga, kaunantis dėl vietos ketvirtfinalyje, tik didėja.

Susitikimas prasidėjo permainingai, nors atsilaikę „Gargždai“ ir pabandė atitrūkti – 18:13. Skirtumas tarp komandų po truputį augo, kol Karolis Giedraitis jį vertė dviženkliu (30:19), bet Marius Valinskas, Oskaras Pleikys ir Rokas Čivilis rinko svarbius taškus „Šiauliams“ – 28:34. Deficitą svečiai toliau sėkmingai tirpdė (46:49), o gerą kėlinio pabaigą šiauliečiams apgadino tik Darylas Doualla – 50:46.

Po didžiosios pertraukos O.Pleikys lygino rezultatą (51:51), bet iniciatyvos „Šiauliai“ taip ir neperėmė. Šeimininkai stabilizavo padėtį Jalono Pipkinso dėka (61:54), nes būtent jo metimų serija leido „Gargždams“ pasijusti ramiau. Tiesa, po trečio kėlinio šeimininkai turėjo tik trapų pranašumą – 74:72.

„Gargždai“ bandė dėti pamatus savo pergalei (81:72), tačiau kitų planų turėjo O.Pleikys – 77:81. Jo ir Camerono Reddisho gera atkarpa išlaikė šiauliečius mūšyje (81:85), o žaisti liko pusė kėlinio.

J.Pipkinsas apsukų nemažino ir tęsė savo ryškų pasirodymą (91:85), būtent jo ir N.Mineikio taškai dėjo tašką rungtynėse – 97:88. Likusios 2 minutės situacijos nebekeitė.

Gargždiškių vedliu tapęs J.Pipkinsas per 25 minutes pelnė 26 taškus, atkovojo 8 kamuolius, rinko 28 naudingumo balus.

„Šiauliai“ vertėsi be Dovydo Romančenkos, Cedrico Hendersono ir Siimo-Sanderio Venes. Prieš šį Citadele KMT mačą taip pat klubą paliko Jordanas Brownas.

„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 26 (8 atk. kam., 28 n.b.), Joshua Haginsas 16 (8 rez. perd., 5 kld., 28 n.b.), Nojus Mineikis ir Paulius Petrilevičius – po 13, Brandonas Horvathas 8.

„Šiauliai“: Oskaras Pleikys 25 (7 atk. kam., 30 n.b.), Cameronas Reddishas 18, Marius Valinskas 14, Dayvionas McKnightas 12, Vaidas Kariniauskas 11.

