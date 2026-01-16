Pirmąjį bilietą į KMT finalo ketvertą pačiupo sostinės klubas

Vilniečiai namuose 99:94 įsirašė antrą pergalę prieš „Šiaulius“. Pirmą tarpusavio mačą „Rytas“ buvo laimėjęs 97:82.
Citadele KMT finalo ketverte „Rytas“ susitiks su Panevėžio „Lietkabelio“ ir Utenos „Juventus“ poros nugalėtojais.
Šiauliečiai susitikimą pradėjo septyniais taškais be atsako, o pirmuosius „Rytas“ įsirašė tik prabėgus dviem su puse minutės. Greitai rezultatas tapo lygus (7:7), kelias minutes komandos žengė koja kojon, o po pirmo ketvirčio „Šiauliai“ pirmavo 22:19. Tai lėmė Selimo Fofanos tritaškis, smeigtas kėlinio gale.
Simonas Lukošius truktelėjo į priekį vilniečius, tritaškiai metimai neleido šiauliečiams susigrąžinti iniciatyvos – 34:34. Tiesa, kėlinį šeimininkai baigė geriau: spurtą inicijavo Artūras Gudaitis, Jordanas Walkeris ir Ignas Sargiūnas, tad „Rytas“ galėjo jaustis užtikrinčiau 52:44.
Skirtumas tarp ekipų tapo dviženklis (60:48), bet „Ryto“ tritaškiai svečių nepalaužė. Cassiusas Stanley bei Cedricas Hendersonas tirpdė atsilikimą (62:71), pataikė ir Dovydas Romančenko, o S.Fofanos metimas leido šiauliečiams atsilikti vos 70:75.
Liko kėlinys, o C.Hendersonas skirtumą mažino dar labiau (76:79), tuo tarpu S.Fofana leido šiauliečiams kvėpuoti varžovams į nugaras – 90:91. Dayvionas McKnightas po ilgos pertraukos grąžino lygybę (92:92), tačiau Jacobo Wiley bei J.Walkerio metimai buvo svarbūs „Rytui“ – 96:92. Pergalės iš rankų šeimininkai nebepaleido.
„Ryto“ komandoje nuo suolo nepakilo kelio skausmus pajutęs Jerrickas Hardingas. Nikas Stuknys gavo pustrečios minutės ant parketo.
„Rytas“: Ignas Sargiūnas 18, Kennethas Smithas 17 (4/4 trit., 7 rez. perd.), Simonas Lukošius 15 (4/6 trit.), Jacobas Wiley, Artūras Gudaitis (7 atk. kam.), Jordanas Walkeris ir Gytis Masiulis – po 10.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 26 (3/8 trit.), Selimas Fofana 21 (3/4 trit.), Dayvionas McKnightas 14 (9 rez. perd.), Oskaras Pleikys 9, Stefanas Simaničius 8.
"Nežinau priežasčių, bet nesusitvarkėme su užtvaromis be kamuolio ir su izoliaciniu krepšiniu. Kai žaidi su komanda ketvirtą kartą, turi daugiau žinoti, kas yra kas. Žaisime Čempionų lygoje su tais, kurių dar nebuvome sutikę. Ten reikės jau nuo pirmųjų rungtynių būti žymiai geresniems gynyboje, o tokiais mes ir norime būti", - aiškino G. Žibėnas.
