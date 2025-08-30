Po rasistinių Lietuvos krepšinio sirgaliaus replikų – atsakas: norime pasiųsti aiškią žinutę

Europos čempionato rungtynių tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių didžiosios pertraukos metu vienas iš Lietuvos krepšinio sirgalių laidė rasistines replikas Vokietijos rinktinės krepšininkui Dennisui Schroderiui.
Epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.
Vėliau L. Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už šį nepateisinamą sirgaliaus elgesį.
Kalbėdamas apie šią situaciją, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sakė:
„Norime pasiųsti aiškią žinutę – mums tai visiškai nepriimtina ir nedera nei su krepšinio, nei su mūsų visuomenės vertybėmis. Tokie įvykiai ne tik žeidžia sportininkus, bet ir kenkia Lietuvos, kaip krepšinio šalies, reputacijai tarptautinėje arenoje. Kiekvienas sirgalius turi jausti atsakomybę už tai, kad mūsų palaikymas komandai būtų garbingas ir įkvepiantis, o ne žeidžiantis ar griaunantis.“
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ artimiausiu metu imsis visų reikalingų priemonių, kad panašios situacijos nepasikartotų.
Raginame sirgalius kurti aplinką, kurioje visi sportininkai, nepriklausomai nuo jų tautybės, odos spalvos, tikėjimo ar pažiūrų, jaustųsi saugūs ir gerbiami.
