Francisco negailėjo kritikos: kai tai nutiko Schroderiui, buvo nedelsiant sureaguota

Incidentas įvyko po to, kai S. Francisco paskutinėmis rungtynių sekundėmis atliko metimą iš po krepšio, nepaisant to, kad galutinis rezultatas jau buvo aiškus. S. Francisco dar varydamas kamuolį paspaudė ranką bei apkabino L. Dončičių, kuris kartu su visais slovėnais nustojo gintis, šitaip pripažinę varžovų pranašumą. Visgi atsisukęs į trenerių štabą žalgirietis išgirdo raginimus mesti į krepšį ir greitai nubėgęs po krepšiu įmetė dvitaškį.
Po to žalgirietis sulaukė per 3 tūkst. neapykantos žinučių socialiniuose tinkluose.
„Nėra žodžių. Tai nesąmonė. Ypač kai žinutės ateina iš suaugusių žmonių, tėvų, motinų ar vaikų, kurie net neturėtų būti socialiniuose tinkluose. Galite mane įžeidinėti dėl mano žaidimo, bet kai tai liečia mano rasę ar odos spalvą, aš to nepriimsiu“, – sakė S. Francisco Prancūzijos žiniasklaidai.
Krepšininkas teigė, kad tokios žinutės paveikė jo psichinę būseną.
„Esu žmogus – tai mane paveikė. Dažniausiai nemanai, kad taip bus, bet taip yra“, – atviravo jis.
S. Francisco taip pat kritikavo lėtą reakciją, palyginti su labiau žinomais žaidėjais.
„Kai Dennisas Schroderis susidūrė su beždžionių imitavimo garsais, į tai buvo nedelsiant sureaguota. Mano atveju tai užtruko ilgai“, – teigė jis.
Primename, kad lietuvių sirgaliai įsivėlė į rasizmo skandalą rungtynėse su Vokietija.
Beveik visas rungtynes pirmaujantys vokiečiai, panašu, suerzino Lietuvos sirgalius ir šie ėmė laidyti rasistines replikas Vokietijos rinktinės žaidėjui D. Schroderiui ilgosios pertraukos metu. D. Schroderis po rungtynių Vokietijos žiniasklaidai teigė, kad vienas lietuvis imitavo beždžionės garsus, kuriuos skyrė jam.
D. Schroderį įžeidęs sirgalius buvo išvestas iš salės. Epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.
Vėliau L. Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už šį nepateisinamą sirgaliaus elgesį.
Tokį elgesį smerkė ir gerbėjai.
Pirmadienį į Vokietijos ir Didžiosios Britanijos akistatą Europos krepšinio čempionate atvyko ir Lietuvos sirgaliai, vienas iš jų atsinešė atsiprašymo žinutę D. Schroderiui.
„Dennisai, mes tave mylime, nesvarbu, ar tu juodaodis, ar baltaodis. Mūsų širdyse visiškai nėra vietos rasizmui. Atsiprašome, jei įskaudinome tave“, – buvo rašoma plakate.
Tuo tarpu trečiadienio Vokietijos ir Suomijos akistatoje arenoje susirinkusi minia mojavo raudonomis kortelėmis su užrašu „Sustabdykime rasizmą“, taip parodydama solidarumą.
Naujausi komentarai