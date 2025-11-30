Praūžė iškilmingas „LKL GALA 2025“ vakaras – metų geriausieji pagerbti išskirtinėje šventėje

Žaidėjai, treneriai, teisėjai, klubų savininkai, vadybininkai, sirgalių bendruomenės ir ryškiausios Lietuvos krepšinio asmenybės susitiko LVSO koncertų salėje, kur buvo pagerbti labiausiai per 2025-uosius pažymėję žmonės ir organizacijos.
Renginys neapsiribojo tik įprastine apdovanojimų ceremonija – tiek gyvai susirinkusių, tiek per BTV televiziją ar LNK.lt portalą šventę stebėjusių žiūrovų laukė įspūdingas šou.
Vakaro programą nuspalvino ryškiausių Lietuvos scenos atlikėjų pasirodymai – savo kūrinius dovanojo Mantas Jankavičius, Paulina Paukštaitytė, Eley, Beatrich ir Gajus Garalevičius, kuriems talkino gyvo garso muzikantai. Ceremoniją vedė Vaidas Leliuga ir charizmatiškoji Nombeko Augustė, o unikaliomis įžvalgomis apie apdovanojimų reikšmę dalijosi aktorius Giedrius Savickas.
Pagrindine vakaro ašimi tapo apdovanojimų paskelbimas – šiemet jų buvo net penkiolika, apimančių tiek sportinius pasiekimus, tiek veiklą už aikštelės ribų, komunikaciją, vadybą, partnerystę ar ilgalaikį indėlį į Lietuvos krepšinio vystymą.
Metų proveržio titulą pelnė Martynas Pacevičius – žaidėjas, kuris iš kiekvienos jam suteiktos galimybės išspaudė maksimumą. Nepristabdytas noro augti ir tobulėti, jis Klaipėdos „Neptūne“atrado terpę, kurioje tapo vienu ryškiausių pergalių architektų. Nors šiuo metu krepšininkas gydosi traumą, neabejojama, jog jo ryžtas leis sugrįžti dar stipresniam.
Tarpsezonio darbų nominacija iškeliavo į čempionų kiemą. Kauno„Žalgiris“, nuosekliai plečiantis savo galimybių ribas, šią vasarą pasiekė beveik 22 milijonų eurų biudžetą, taip dar labiau sustiprindamas klubo pamatus ir sudarydamas sąlygas pritraukti elitinius žaidėjus, apie kuriuos anksčiau buvo galima tik pasvajoti.
Apdovanojimas už indėlį į Lietuvos krepšinio lygos vystymą įteiktas Gedvydui Vainauskui. Jo ambicija ir įdirbis beveik du dešimtmečius vadovaujant Vilniaus „Lietuvos rytui“ davė vaisių. Sostinės klubas tapo principiniu „Žalgirio“ varžovu, o ši, dabar jau istorinė, priešprieša virto svarbia varomąja jėga viso Lietuvos krepšinio augimo kelyje.
Metų iniciatyva už aikštelės ribų apdovanota Panevėžio „Lietkabelio“ fanų grupė „X Sector“ – bendruomenė, įrodanti, kad krepšinis gali būti vienijanti kultūrinė jėga. Jų socialinė veikla, labdaringi projektai ir iniciatyvos miesto labui tapo pavyzdžiu visai lygai.
Įkvepiančiu žaidėju pripažintas Gytis Radzevičius – vilnietis, savo kelią pradėjęs RKL, o dabar tapęs „Ryto“ kapitonu ir gimtojo miesto klubą atvedęs iki dviejų LKL, kurią remia „Betsson“, titulų. Jo nuoseklus augimas, lyderystė ir pavyzdys įkvepia jaunąją kartą siekti aukštumų.
Už ilgametę partnerystę statulėlė įteikta „Aprangos“ grupei, jau dešimtmetį formuojančiai profesionalų LKL, kurią remia „Betsson“, atstovų įvaizdį ir stilių.
Metu arbitro laurai šiemet atiteko Sauliui Račiui – teisėjui, kurio sprendimai pažymėti profesionalumu, ramybe ir užtikrintumu. Jo nesibaigiančios kelionės iš Švedijos į Lietuvą liudija išskirtinį atsidavimą šalies krepšiniui.
Metų savininko nominacija atiteko „Šiaulių“ klubo vadovui Artūrui Nacickui – dešimtmetį savo miestui ir komandai atiduodančiam žmogui, kuris net sudėtingiausiais laikotarpiais išliko ištikimas klubo vizijai ir tikėjimui šviesesne ateitimi.
Metų vadybininko statulėlę pelnė Jonas Mačiulis. Tai žmogus, kurio rankose – „Lietkabelio“ kryptis, stabilumas ir augimas. Savo kompetenciją įrodęs Kėdainiuose, jis sėkmingai tęsia darbus Panevėžyje, kur jo autoritetas ir patirtis jau duoda apčiuopiamų rezultatų.
Už ambicijas tobulėti pripažinimo sulaukė „Jonava Hipocredit“ – organizacija, kuri net ir neturėdama didžiulių resursų drąsiai investuoja į modernius sprendimus, kaip kad miesto arenoje atsiradęs kubas, ir taip dar labiau gerina ištikimiausių aistruolių patirtį savo nesibaigiančiame kelyje link naujų staigmenų.
Už bendrą darbą Lietuvos rinktinės pergalių link apdovanota Asociacija „Lietuvos krepšinis“, kuri stiprina ryšį tarp LKL, kurią remia „Betsson“, klubų ir nacionalinės rinktinės. Ši strategija jau davė vaisių tarptautinėje arenoje, kur per praėjusius metus Lietuvai atstovavo 18 lygos žaidėjų, taip pat keli trenerių štabo nariai.
Tvariausio klubo titulas atiteko „Žalgiriui“, kuris ne tik demonstruoja atsakomybę aplinkai, bet ir kuria unikalią ir ilgalaikęžaliąją viziją – nuo saulės elektrinių iki daugkartinių puodelių sistemos ir „Žaliosios tribūnos“ iniciatyvos.
Už drąsią komunikaciją apdovanoti net du klubai – „Šiauliai“ ir Utenos „Juventus“ – kurie originaliais, drąsiais, šmaikščiais ir kartais net provokuojančiais sprendimais prikaustė dėmesį ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Išskirtinis apdovanojimas už trenerio ištikimybę, įkvėpimą ir ryškiausias „Lietkabelio“ pergales įteiktas Nenadui Čanakui – strategui, tapusiam Panevėžio klubo stabilumo simboliu.
Galiausiai vakaro kulminacija tapo Legendos nominacija, atitekusi Jonui Kazlauskui – žmogui, kurio vardas neatsiejamas nuo daugelio didžiųjų Lietuvos krepšinio pergalių. Jo pasiekimai, autoritetas ir indėlis į sporto plėtrą nuo šiol šalies krepšinio metraštyje įrašyti aukso raidėmis.
