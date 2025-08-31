Rasistiškai užgauliotas Francisco: noriu pasakyti aiškiai

Mažasis vijurkas mače prieš Slovėniją aikštėje pranoko net patį Luką Dončičių, ne sykį apgaulingais judesiais prasiveržęs pro NBA žvaigždę ir pelnęs taškus.
Žalgirietis šiame mače rinko net 40 naudingumo balų bei pelnė 32 taškus, o prancūzai šventė pergalę 103:95.
Tiesa, rungtynių gale įvyko incidentas, kuomet tiksint paskutinėms sekundėms S. Francisco dar varydamas kamuolį paspaudė ranką bei apkabino L. Dončičių, kuris kartu su visais slovėnais nustojo gintis, šitaip pripažinę varžovų pranašumą. Visgi atsisukęs į trenerių štabą žalgirietis išgirdo raginimus mesti į krepšį ir greitai nubėgęs po krepšiu įmetė dvitaškį.
Tai sukėlė milžinišką nepasitenkinimą iš Slovėnijos rinktinės narių, o teisėjams numalšinus aistras aikštėje, teko peržiūrėti viską vaizdo įraše, po ko sekė techninės ir diskvalifikacinės pražangos abejoms komandoms.
Vėliau prancūzai aiškino tokį S. Francisco veiksmą tuo, jog grupių etape kiekvienas taškas yra svarbus ir čia daug gali lemti įmestų ir praleistų taškų skirtumas.
Visgi tai neįtikino nei Slovėnijos krepšininkų, nei sirgalių, mat prancūzai savo sąskaitoje turi 3 pergales, yra favoritai D grupėje ir taškų santykis jiems bus tiesiog nesvarbus.
Pats krepšininkas pripažino savo kaltę ir ištiksėjus likusiam rungtynių laikui atsiprašė varžovų ir kartojo, jog tai „jo kaltė“.
Bet neapykantos banga nesiliovė bei persikėlė į socialinę erdvę.
Sirgaliai ėmė ne tik smerkti S. Francisco dėl jo poelgio, bet ir ėmė rasistiškai užgaulioti. Pastebėtas ne vienas komentaras krepšininko instagram soc. medijoje su beždžionės ikonėle bei frazėmis iš vergovės laikų.
Po šių akibrokštu žaidėjas kreipėsi į visus instagram istorijoje.
„Noriu pasakyti aiškiai – galite mane įžeidinėti ar nekęsti dėl to, ką padariau, bet buvo pasakyti rasistiniai komentarai, o jie prieštarauja šio sporto ir bendruomenės vertybėms, – rašė jis savo žinutėje. – Toks elgesys ne tik yra žalingas, bet ir meta prastą šešėlį komandai, organizacijai ir net šaliai.
Būti apmėtytam rasistiniais įžeidimais, išvadintam N žodžiu, lyginamam su gyvūnu (beždžione) ar girdėti vergovės laikų terminus, nėra tik asmeninis išpuolis prieš mane – tai išpuolis prieš mano rasę ir žmogiškumą. Aš niekada to nepriimsiu tyliai. Tikiuosi, kad tai bus tinkamai išspręsta.“
Netrukus į šią nepavydėtiną situaciją sureagavo ir Kauno „Žalgiris“.
„Reaguodami į pastarąsias rasizmo apraiškas Europos krepšinyje, kaip Lietuvos krepšinio klubas pabrėžiame, jog rasizmui vietos nėra. Reiškiame palaikymą Vokietijos rinktinės gynėjui D. Schroderiui bei mūsų klubo žaidėjui, Prancūzijos komandos atstovui S. Francisco. Krepšinis yra sportas, kuris turėtų vienyti žmones ir valstybes, o ne skaldyti jas. Išlikime vieningi, pagarbūs ir tolerantiški vieni kitiems“, – feisbuke paskelbė „Žalgiris“.
Priminsime, jog šiame Europos čempionate rasizmo protrūkis fiksuotas ir Lietuvos rinktinės rungtynėse. Susitikime su Vokietijos nacionaline komanda, pertraukos metu vienas lietuvių sirgalius skleidė garsus, panašius į beždžionės, nukreiptus į vokiečių lyderį Dennisą Schroderį bei jo artimuosius, sėdinčius šalia aikštės.
Lietuvos delegacija vėliau oficialiai atsiprašė D. Schroderio, o kaltininkas buvo identifikuotas ir turnyro organizatorius FIBA visam laikui uždraudė jam lankytis „EuroBasket“ varžybose.
