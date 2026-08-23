Repeticijas prieš Pasaulio taurės atranką lietuviai baigė pergale prieš NCAA čempionus

Rungtynes aktyviau pradėjo svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų. „Wolverines“ nuo pirmųjų minučių vertė lietuvius klysti, greitai susikrovė persvarą ir po pirmojo kėlinio pirmavo 24:19.
Antrojo kėlinio pradžioje lietuviams pavyko priartėti, tačiau Mičigano krepšininkai netrukus susigrąžino iniciatyvą. Svečiai sėkmingai naudojosi lietuvių klaidomis, išlaikė aukštą tempą ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami dviženklį pranašumą – 56:44.
Po pertraukos Lietuvos rinktinė į aikštę sugrįžo pasikeitusi. R. Kurtinaičio vadovaujama komanda suaktyvino gynybą, pradėjo geriau kontroliuoti kovą dėl atšokusių kamuolių ir vis dažniau baudė varžovus greitose atakose.
Svarbiu Lietuvos rinktinės impulsu tapo Augustas Marčiulionis, kuris trečiajame kėlinyje pelnė aštuonis taškus iš eilės. Lietuviai surengė galingą atkarpą, panaikino turėtą dviženklį deficitą ir dar iki ketvirčio pabaigos persvėrė rezultatą. Prieš lemiamas dešimt minučių Lietuvos rinktinė jau pirmavo 75:71.
Ketvirtajame kėlinyje lietuviai varžovams neleido susigrąžinti iniciatyvos ir toliau didino savo pranašumą. Svarbius metimus pataikė Kristupas Žemaitis, o rezultatyviai rungtyniavęs Ąžuolas Tubelis užtikrintai užbaigė vieną geriausių savo pasirodymų vilkint nacionalinės komandos marškinėlius.
Lietuvos rinktinė išsaugojo persvarą iki pat finalinės sirenos ir Vilniuje šventė pergalę 96:84.
Rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas buvo Ąžuolas Tubelis, pelnęs 31 tašką, atkovojęs 6 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Augustas Marčiulionis prie pergalės pridėjo 17 taškų, o jo aštuoni iš eilės taškai trečiajame kėlinyje tapo vienu svarbiausių rungtynių lūžių.
Šiomis rungtynėmis Lietuvos rinktinė užbaigė pasirengimo ciklą. Artimiausios Lietuvos rinktinės rungtynės – pasaulio čempionato atrankos antrajame etape. Rugpjūčio 28 dieną lietuviai Stambule susitiks su Turkija, o rugpjūčio 31-ąją Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę.
Lietuva: Ąžuolas Tubelis 31, Augustas Marčiulionis 17, Kristupas Žemaitis 11, Matas Jogėla 9, Gytis Radzevičius 8, Marekas Blaževičius 6, Donatas Motiejūnas 5, Laurynas Beliauskas 4, Karolis Lukošiūnas 3, Mindaugas Kačinas 2.
Mičigano „Wolverines“: Quinnas Costello 17, Trey’us McKenney 15, Brandonas McCoy’us 14, Oscaras Goodmanas 9, Elliotas Cadeau 7, Josephas Hartmanas 7, Marcusas Molleris 7.
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