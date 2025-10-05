Rimtas požiūris subrandino gerą rezultatą

Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Maodo Lo ir Ąžuolas Tubelis, 4 taškus pridėjo Laurynas Birutis – 8:4. M.Lo pelnė dar 6 taškus, du tritaškius smeigė Sylvainas Francisco – 20:10. Arnas Butkevičius dukart perdavė kamuolį Deivido Sirvydžio taikliems tolimiems metimams – 26:15. Tritaškiais pirmąjį kėlinį uždarė ir Mosesas Wrightas bei Dustinas Sleva – 32:19.
Keturis taškus surinkęs Ignas Brazdeikis ir penkis pridėjęs Edgaras Ulanovas augino pranašumą iki 20-ies – 41:21. L.Birutis dukart dėjo į krepšį, o Mantas Rubštavičius tapo septintuoju žalgiriečiu, pataikiusiu tritaškį – 48:27. L.Birutis įmetė dvi baudas, pirmuosius taškus su „Žalgirio“ pagrindinės komandos marškinėliais oficialiose rungtynėse pelnė Kajus Mikalauskas – 52:31.
M.Rubštavičiui ir I.Brazdeikiui įmetus po tritaškį, žalgiriečių tolimų metimų taiklumas buvo 12 iš 13 bandymų – 60:36. M.Rubštavičius atliko dėjimą greitoje atakoje, I.Brazdeikis, L.Birutis ir D.Sleva pridėjo po 2 taškus – 68:42. L.Birutis sumetė baudas, jį keitęs M.Wrightas pasižymėjo iš po krepšio, Ą.Tubelis dėjo į krepšį, dar vieną tritaškį realizavo M.Rubštavičius – 77:49.
L.Birutis įmetė su pražanga, o E.Ulanovas rinko 6 taškus vos per 30 sekundžių – 86:56. Ą.Tubelis pelnė 4 taškus, M.Rubštavičius sumetė baudas, K.Mikalauskas ir I.Brazdeikis prasiveržė po krepšiu, o tašką rungtynėse pradėjo D.Sleva – 98:68.
„Žalgiris“: L.Birutis 19 (8 atk. kam., 2 blk.), M.Rubštavičius 13 (6 rez. perd., 2 per. kam.), I.Brazdeikis 11, E.Ulanovas 11, Ą.Tubelis 8, M.Lo 8, D.Sleva 7, D.Sirvydis 6 (2 per. kam.), S.Francisco 6, M.Wrightas 5, K.Mikalauskas 4, A.Butkevičius 0.
„Juventus“: I.Vranešas 17 (6 atk. kam.), D.Danielsas 12, Š.Beniušis 11.
"Kai laimi, lengviau patikėti tuo, ką darai. Bet net jei būtume pralaimėję, bandyčiau reikalauti tų pačių dalykų. Aišku, turime labai daug patyrusių žaidėjų, kurie matė įvairių sistemų, kažkokių stebuklų mes čia nekuriame. Džiugu, kad visi kiekvieną dieną atsiduoda šimtu proc. Sakiau ir žaidėjams, smagu stovėti trenerio vietoje ir matyti taip užsivedusią komandą, kovojančią dėl kiekvieno kamuolio", - dėstė T. Masiulis.
